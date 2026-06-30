Vaivén
El Consell ficha otras dos asesoras y se acerca a la barrera de los cien
Aurora Roca y Paula Mateu se suman a la Generalitat como personal eventual
El Diari Oficial de la Generalitat informa este martes del nombramiento de dos nuevas asesoras del Consell. Por un lado, Aurora Roca se convierte en personal eventual al servicio del gabinete del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Martínez Mus. Roca ha estado en los últimos años en el Centro de Coordinación de Emergencias y del 112 Comunitat Valenciana. También llega al Consell Paula Mateu Blau como asesora de asuntos generales de la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia.
El incremento de asesores del Consell de Llorca es constante, después de que se levantaran los umbrales máximos del entonces president Carlos Mazón, entre críticas al anterior Ejecutivo por el "gasto político". En pocas semanas el número de eventuales ha aumentado y se encuentra en estos momentos en 94, incluyendo el personal que apoya a los expresidents.
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