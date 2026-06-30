Las demandas de los docentes entran con 500 millones en las enmiendas a los presupuestos

Las reivindicaciones de la huelga educativa (ahora, oficialmente suspendida, pero con negociaciones en marcha) han aterrizado en las Corts con posibilidad incluso de introducirse ya en los presupuestos para 2026. Hasta 500 millones podrían moverse entre partidas para cubrir las demandas de los docentes que PSPV y Compromís no solo han asumido verbalmente sino que han calculado y plasmado en forma de enmiendas parciales a las cuentas presentadas por el Consell y con las que consideran que se cubrirían reclamaciones como la climatización de las aulas, bajar las ratios, reforzar las plantillas para inclusión y subir los salarios.

Así, ante el "presupuesto alternativo" que ambos partidos reivindican haber presentado, el reparto de los fondos dentro de la Conselleria de Educación es uno de los más destacados tras el mes de movilizaciones del profesorado y las negociaciones con este departamento que, sin embargo, solo han logrado un acuerdo de los sindicatos mayoritarios en el punto de reducir la burocracia. Frente a esta imposibilidad de pacto, socialistas y valencianistas han hecho de sus enmiendas una muestra de que estas reivindicaciones se pueden cuadrar en unos presupuestos... y ante las que deberá pronunciarse el PP.

En este sentido, el PSPV ha planteado 241 millones para atender una parte de las reivindicaciones, las que darían tiempo a llevarse a cabo entre la aprobación de las cuentas (casi agosto) y el final de año. Ese corto margen temporal obliga a que junto a esa cuantía, los socialistas prevean otros 900 millones extra para 2027, un incremento que se podría alcanzar, según defienden fuentes del grupo parlamentario, al incorporar los 3.669 millones que supondrían para la Comunitat Valenciana (según fuentes del Ministerio de Hacienda) la aplicación del modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno de España.

Si se mira el detalle, los socialistas proponen un incremento de 61 millones en el Plan Edificant este 2026 que subiría otros 110 millones en 2027, un aumento de 50 millones para pasar de 1.250 a 2.000 los nuevos profesores contratados a partir del 1 de septiembre y comenzar el proceso para contratar 10.000 hasta 2029, con 200 millones anuales extra; 10 millones para las ratios a los que habría que sumar otros 100 en 2027, 10 millones para climatización que tendrían otros 40 adicionales el año siguiente y, por último, plantea 110 millones para cubrir este año la subida de sueldo de 400 euros mensuales a partir de septiembre y otros 450 millones en 2027.

Subida de 400 euros en 2027

Por su parte, las enmiendas de Compromís plantean 380 millones para atender a estas reclamaciones. Las dos principales partidas que vivirían incremento son la de infraestructuras y salarios, con 180 y 140 millones adicionales. En concreto, de infraestructuras, los valencianistas proponen aumentar 77 millones en Edificant, agregar otros 70 millones para crear un consorcio con las diputaciones y los ayuntamientos para garantizar el adecuado mantenimiento y climatización de los centros, una cuestión que suele tener disputas competenciales, así como una partida para blindar los servicios de comedor.

Los síndics del PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, hablan en las Corts. / Miguel Ángel Montesinos

Respecto a las cuestiones retributivas, los valencianistas plantean un incremento salarial de 200 euros en 14 mensualidades con carácter retroactivo a 1 de enero que tendría un coste de unos 215 millones, 130 más de los que la conselleria lleva en su proyecto. A ello añaden que en 2027 la subida de sueldo se complementaría hasta alcanzar los 400 euros mensuales extra. Por otra parte, también plantean 37 millones para cumplir con el acuerdo de plantillas, 4 millones para la mejora de la FP, 10 para revertir recortes en las EOI y 9,6 millones en Inclusión, aunque admiten que situar la educación valenciana en "estándares de calidad adecuados" implicaría un incremento neto de 800 millones anuales más de los presupuestados por el PP.

Medidas en Vivienda

Las enmiendas en materia educativa son solo un pequeño porcentaje de la serie de peticiones de modificación hechas por parte de socialistas y valencianistas que afectan de arriba a abajo a las cuentas. Los dos grupos parlamentarios de la izquierda han registrado este lunes más de 5.000 enmiendas; 4.000 por parte de los socialistas (un "récord") y algo más de un millar de los valencianistas, unas cifras que evidencian, según han expuesto sus síndics, José Muñoz y Joan Baldoví, la "impugnación" de ambas formaciones a unos presupuestos que, han insistido, solo están diseñados para defender los intereses de Juanfran Pérez Llorca para cortejar a Vox y garantizarse por parte de Alberto Núñez Feijóo su candidatura a la Generalitat en las próximas elecciones.

Entre estas, destaca las medidas en vivienda del PSPV con 52 millones para este 2026 y 700 en 2027 para poner en marcha el Plan de reducción del precio de la vivienda "más ambicioso de la historia". Para ello contemplan medidas como mantener la calificación permanente para la VPO, elaborar un registro de viviendas desocupadas, prohibir la compraventa de viviendas que no tengan una finalidad residencial en zonas tensionadas o incrementar el parque de viviendas de alquiler social en 4.500 con una inversión de 450 millones de euros, añadir 100 millones de euros para que la Generalitat ejerza el derecho de tanteo y retracto y la misma cantidad para rehabilitación de barrios.

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Compromís por su parte reclama una cobertura total de la ELA y destinar 17 millones a infraestructuras sociales, ya sea centros de día o residencias; blindar la vivienda pública "para siempre", para lo que destinarían 32 millones para ampliar el parque público de vivienda; solicita que los 790.000 euros que en las cuentas actuales van a festejos taurinos vayan a las víctimas de la dana así como destinar dos millones de euros a ayuda humanitaria, "uno de ellos a los afectados por los terremotos en Venezuela y otro para las víctimas del genocidio en Palestina".