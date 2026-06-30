Germán (46 años), de trabajar sin contrato a emprender un negocio: "Con los papeles voy a montar una peluquería canina"

Se llama Germán Robinson, tiene 46 años y lleva 18 años en el sector veterinario del cuidado de mascotas. Huyó de Perú hace un año, cansado de "una extorsión y una corrupción" que es "el día a día de mi país y no podía soportar por más tiempo". Llegó a España el verano pasado y se puso a trabajar en lo que sabía: peluquería canina y nutrición de animales. "Empecé de casa en casa, y al verdad es que trabajo no me ha faltado. Pero yo sé montar un negocio y es lo que quiero hacer. Voy a montar mi propia peluquería canina", explica a Levante-EMV. Lo tiene claro y ya tiene las herramientas necesarias para poder hacerlo.

De hecho, Germán Robinson fue una de las primeras personas en presentar su expediente en el proceso de regularización extraordinaria, y también una de las primeras en recibir lo que se denomina el NIE provisional, que es un documento que expide el Gobierno a los 15 días de presentar el expediente y que permite trabajar por cuenta ajena mientras se resuelve el informe definitivo. "Con esta documentación se abre el camino. En mi caso yo necesito el expediente definitivo porque no puedo empezar el trámite de autónomo con esta documentación provisional, pero sé que esta regularización me cambiará la vida. Ahora ya puedo empezar a ganarme la vida de una manera mucho mejor porque estaba trabajando de forma muy precaria y tengo experiencia en el sector. Sé cómo hacerlo y lo voy a conseguir", asegura.

Un país seguro y con trabajo

El hombre, explica negro sobre blanco, por qué eligió España para empezar una nueva vida. "Es un país seguro. Eso fue clave y luego, cuando llegué, comprobé que mi negocio cuadra aquí porque se cuida a los animales así que ahora toca empezar y trabajar, ya con papeles y en regla. Ser autónomo y emprender", concluye.

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El plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización de migrantes concluye este martes con unas cifras que se sitúan, según las últimas informaciones, en torno a 1,2 o 1,3 millones de solicitudes.