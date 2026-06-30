El interior de Valencia se prepara para vivir varios días a casi 40 grados

El litoral mediterráneo, por ende la Comunitat Valenciana, está siendo la excepción ibérica por lo que respecta a la climatología en los últimos días. No se está produciendo la "gran bajada térmica" de puntos del norte y el oeste peninsular; al contrario, las temperaturas "siguen por encima de los valores normales de final de junio", como aseguran desde la Agencia Estatal de Meterología (Aemet). El culpable de la estabilidad térmica no es otro que el mar Mediterráneo que actúa como "termorregulador" y que está dejando máximas de 37,4 grados en Xàtiva o de 36,6 en Carcaixent; y mínimas de 24,1 grados en Almassora o los 23,9 de València. Son valores cercanos a la noche tórrida.

Estos valores se repetirán en los próximos días con ligeras variaciones con máximas de entre 30 y 32 grados y mínimas en torno a los 20 grados. Sin embargo, a partir del domingo se espera un nuevo repunte de las máximas, las cuales rozarán los 40 grados en el interior durante varias jornadas consecutivas y los 34 grados en la costa, y un aumento del bochorno en el litoral. El nuevo episodio tórrido se alargará como mínimo durante la primera mitad de la semana que viene. A pesar de estos valores previstos, el causante del episodio cálido será una "dorsal anticiclónica" -así lo explica el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez-, por lo que "seguiremos con viento flojo y brisas". Es decir que los termómetros no se dispararán tanto como si no se produjera este fenómeno. Lo habitual es que el mercurio se dispare cuando hay viento de poniente, caliente. Pero poder alcanzar los 40 grados sin él es una muestra evidente de la intensidad del calor y de la aceleración del cambio climático.

Por las noches, el bochorno tampoco dará tregua. "Seguiremos con noches cálidas -, explica Núñez- con mínimas de 23 y 24 grados y humedad alta". Cabe recordar que esta dispara la sensación térmica y el bochorno. A partir de los 24º, una humedad por encima del 50 % -algo habitual en las madrugadas valencianas- puede llegar a disparar la temperatura sensitiva en varios grados.

La intensidad del calor determinará con el paso de los días si el episodio llega a considerar como ola de calor o no. Sería la segunda del verano después de la que tuvo lugar la pasada semana con una duración de tres días. En la Comunitat Valenciana, dejó un máximo de 40 grados en Sorita, pero tuvo menos impacto que en zonas del norte de España o de Europa. Pese a su corta duración, esta se ha cobrado la vida de 54 valencianos y valencianas, cuyas muertes son atribuibles al calor según las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Junio ya es el más letal de la historia.

También deberá verse si la Aemet decreta avisos por altas temperaturas y si estos superan su intensidad. En la ola de calor de la pasada semana, recuerda Núñez, "los avisos que se activaron aquí fueron amarillos, mientras que en amplias zonas de España y Europa fueron naranja o rojo".

Otros de los factores preocupantes es la temperatura de la superficie del mar que se encuentra entre 26 y 30 grados frente a la costa de la Comunitat Valenciana. Ayer a las 17 horas, se encontraba a 26,7 grados con una anomalía térmica de 2,7 grados, como especificaba la nueva herramienta de monitorización del Mediterráneo del área de Meteorología y Climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM).

Noticias relacionadas

Posibles 42 grados en el litoral a mitad de julio

El repunte de las temperaturas a partir del domingo podría ser solo el preámbulo de un episodio tórrido que aumentará de intensidad hacia mediados de julio. El modelo climatológico americano pronostica máximas de 40 grados que podría dejar máximas de 41 grados en el litoral, entre ocho y 10 grados por encima de las que se esperan para finales de esta semana.