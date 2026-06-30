Jaume I se 'refugia' en el palacio de la Diputación de Valencia

La Diputación de Valencia, a iniciativa de la vicepresidenta Natàlia Enguix (Ens Uneix), conmemoró este lunes una fecha simbólica en materia identitaria, el 29 de junio de 1707, fecha en la que se promulgó el Decreto de Nueva Planta, que suprimía els Furs, las instituciones de autogobierno e iniciaba un lento declive del valenciano durante siglos.

Es la segunda vez en pocas semanas que la institución provincial, irónicamente la que lleva el sello de la centralización política, reivindica el autogobierno. Ya lo hicieron por el 25 d'Abril, fecha de la desfeta d'Almansa, acto que contó con la presencia de la consellera de Justicia. En esta ocasión ni una palabra en las Corts o del Consell.

Natàlia Enguix aprovechó el acto, organizado junto a la entidad Juristes Valencians, para insistir a la Cámara autonómica para que ponga en marcha el trámite de reforma constitucional para que la C. Valenciana pueda legislar en materia de derecho civil. El Congreso ha emplazado a las Corts a designar la delegación valenciana para acudir a Madrid a defender la modificación de la Carta Magna. Si no lo hace antes de que expire la legislatura, habrá que empezar de cero. El Gobierno ha bloqueado en las últimas décadas el intento para ejercer esta competencia desde la Generalitat.

“Pocas reivindicaciones tienen un consenso tan amplio en la sociedad valenciana como es reclamar esta reparación democrática que sirva para adaptar el derecho a la realidad social de nuestro pueblo, como aplican con normalidad otras comunidades históricas que tienen reconocidos sus derechos forales”. “No estamos reclamando un privilegio, sino un derecho constitucional legítimo que requiere de una reforma enmarcada en el principio de igualdad de todos los territorios que forman España”, señaló Enguix, en un acto en el que excusó su presencia el presidente provincial, Vicent Mompó.

El derecho civil acaba en bronca

Cabe recordar que la consellera de Justicia anunció con motivo del pasado 25 d'Abril que la Generalitat pensaba reactivar la Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano. Desde el ámbito civil, Juristes Valencians entendió que se trataba de una maniobra dilatoria, ya que todo el procedimiento técnico y legal, esto es, la estrategia para lograr la reforma de la Constitución, es un trabajo que ya estaba hecho tras años de movilización. Más bien, apuntaban, era una cuestión de voluntad política. Pasados más de dos meses, no ha habido noticia aún de esta comisión asesora.

La cuestión del derecho civil, a priori un tema 'blanco', de consensos, está provocando enfrentamientos. La posición de Chirivella, que exige al PP que haga valer su posición en un tema que en Madrid genera indiferencia o rechazo, ha provocado tensiones con los populares. Se ha convertido en un personaje incómodo. Tanto que el movimiento se ha dividido (se ha creado otra entidad, Fòrum Jaume I, liderado por la jurista Susi Boix), y Juristes Valencians ha perdido una pequeña subvención que recibía de la Generalitat.

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ILP por el listón electoral

Por otro lado, Natàlia Enguix aprovechó también para pedir a la Mesa de las Corts que impulse otro asunto estancado como la rebaja del listón electoral del 5% al 3%. Su partido ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover este cambio. “Es una anomalía democrática que sufrimos que premia a los partidos tradicionales y castiga a las formaciones municipalistas, y que impide un parlamento valenciano más plural y representativo”, considera Enguix, que recuerda que presentaron 11.000 firmas y “todavía no hay una respuesta de las instituciones valencianas”.