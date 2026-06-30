Del Jurídic y la UV a escribir de cine en 'territorio Ayuso'

La Asamblea de Madrid es territorio de Isabel Díaz Ayuso. En la cámara madrileña, la presidenta del PP tiene mayoría absoluta y multiplica por 2,5 los escaños que tiene el segundo partido, Más Madrid. En ese terreno minado para las formaciones progresistas ha penetrado el promotor y primer director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, catedrático de Filosofía del Derecho, exsenador del PSPV y actual miembro del Consell Jurídic Consultiu, Javier de Lucas. Y lo ha hecho hablando de cine.

De Lucas ha escrito uno de los artículos que han formado parte del número 50 de la revista de la Asamblea de Madrid, el correspondiente al primer semestre de 2026. "El buen jurista. Dos retratos cinematográficos" ha sido el texto que le han publicado a De Lucas en el que examina las características que sirven para definir no sólo a un jurista competente, sino a un "buen jurista", lo que exige una consideración deontológica, centrándose en dos ejemplos de película: el abogado Atticus Finch (en la película de R. Mulligan 'Matar a un ruiseñor') y el profesor Mariano de Santis (en la película de P. Sorrentino, 'La Grazia').