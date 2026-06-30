La Generalitat organiza un paro de un minuto de todos los trenes de FGV por los veinte años del accidente del metro

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha convocado un paro de un minuto el próximo viernes 3 de julio, a las 13:00 horas, en todos los centros de trabajo y líneas en servicio de Metrovalencia, con motivo del 20 aniversario del accidente ocurrido el 3 de julio de 2006 entre las estaciones de Plaça Espanya y Jesús y en el que fallecieron 43 personas, según acaba de informar la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La iniciativa ha sido acordada entre FGV y la representación sindical de los trabajadores en Valencia y Alicante en memoria de los fallecidos y heridos en este trágico suceso. El paro podrá ser realizado por todos los trabajadores y afectará a todos los trenes y tranvías en circulación de Metrovalencia y TRAM d’Alacant que se detendrán en la estación por la que circulen en ese momento.

De forma paralela, las banderas del Palau de la Generalitat y de los diferentes edificios de titularidad autonómica en el conjunto de la Comunitat Valenciana ondearán a media asta durante 24 horas y se realizará un minuto de silencio durante el pleno del Consell.

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La alcaldesa de València Maria José Catalá también se ha referido al veinte aniversario del accidente del metro. Ha recordado que el Ayuntamiento de València está reparando los relojes del monumento a las víctimas del metro. "Vamos a intentar llegar a tiempo paar que el día 3 esté el monumento homenaje a las víctimas del metro esté en las mejores condiciones" después de trabajar "durante semanas" con la Asociación de víctimas del metro 3 de julio. Para el día 3, Catalá ha asegurado que "a nivel institucional estamos valorando para ese día hacer un minuto de silencio recordatorio, organizar de alguna manera ese acto de reconocimiento, de homenaje y de recuerdo a las víctimas fallecidas en este terrible accidente y, como ayuntamiento, atender las reivindicaciones que nos han trasladado y lo hemos hecho con diligencia y esperamos llegar al día 3 y que esté todo en condiciones".