Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avispa asiática ValenciaPatrimonio Alaquàstasa plataformas chinasEntrenador Valencia BasketTráfico Valencia hoyJubilaciónVideopodcast Levante-EMV
instagramlinkedin

XX aniversario del accidente del metro

La Generalitat organiza un paro de un minuto de todos los trenes de FGV por los veinte años del accidente del metro

Las banderas del Palau de la Generalitat y los edificios de titularidad autonómica ondearán a media asta y se realizará un minuto de silencio durante el pleno del Consell

Los trenes y tranvías pararán un minuto a las 13 horas en recuerdo de los 43 fallecidos del trágico suceso ocurrido entre las estaciones de Plaça Espanya y Jesús

El paro ha sido convocado de manera conjunta por la dirección de FGV y la representación sindical

Un trabajador retira los relojes del monumento a las víctimas del metro para repararlos y reponerlos para el próximo viernes.

Un trabajador retira los relojes del monumento a las víctimas del metro para repararlos y reponerlos para el próximo viernes. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Levante-EMV

València

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha convocado un paro de un minuto el próximo viernes 3 de julio, a las 13:00 horas, en todos los centros de trabajo y líneas en servicio de Metrovalencia, con motivo del 20 aniversario del accidente ocurrido el 3 de julio de 2006 entre las estaciones de Plaça Espanya y Jesús y en el que fallecieron 43 personas, según acaba de informar la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La iniciativa ha sido acordada entre FGV y la representación sindical de los trabajadores en Valencia y Alicante en memoria de los fallecidos y heridos en este trágico suceso. El paro podrá ser realizado por todos los trabajadores y afectará a todos los trenes y tranvías en circulación de Metrovalencia y TRAM d’Alacant que se detendrán en la estación por la que circulen en ese momento.

De forma paralela, las banderas del Palau de la Generalitat y de los diferentes edificios de titularidad autonómica en el conjunto de la Comunitat Valenciana ondearán a media asta durante 24 horas y se realizará un minuto de silencio durante el pleno del Consell.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de València Maria José Catalá también se ha referido al veinte aniversario del accidente del metro. Ha recordado que el Ayuntamiento de València está reparando los relojes del monumento a las víctimas del metro. "Vamos a intentar llegar a tiempo paar que el día 3 esté el monumento homenaje a las víctimas del metro esté en las mejores condiciones" después de trabajar "durante semanas" con la Asociación de víctimas del metro 3 de julio. Para el día 3, Catalá ha asegurado que "a nivel institucional estamos valorando para ese día hacer un minuto de silencio recordatorio, organizar de alguna manera ese acto de reconocimiento, de homenaje y de recuerdo a las víctimas fallecidas en este terrible accidente y, como ayuntamiento, atender las reivindicaciones que nos han trasladado y lo hemos hecho con diligencia y esperamos llegar al día 3 y que esté todo en condiciones".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia de València condena a Sergio Blasco, exdirector del Hospital General a 7 años de cárcel por fraude y blanqueo
  2. Los barrios pobres de València y l'Horta sufren un bochorno hasta cinco grados más alto que los ricos
  3. Dónde y cuándo ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana
  4. La Aemet activa el aviso amarillo este domingo en Valencia por tormentas con fuerte viento y riesgo de granizo
  5. Apagón en tres comarcas de Valencia: una excavadora las deja sin teléfono ni internet durante dos horas
  6. Una treintena de bomberos valencianos se quedan sin volar a Venezuela a 'rescatar vidas' después de estar preparados
  7. La excepción valenciana: el calor extremo y persistente continúa en la Comunitat Valenciana hasta la próxima semana
  8. El alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, renuncia a un aumento salarial de más de 10.000 euros anuales

La Generalitat organiza un paro de un minuto de todos los trenes de FGV por los veinte años del accidente del metro

La Generalitat organiza un paro de un minuto de todos los trenes de FGV por los veinte años del accidente del metro

L’onada de calor es cobra 48 vides en el juny més letal de la història a la Comunitat Valenciana

L’onada de calor es cobra 48 vides en el juny més letal de la història a la Comunitat Valenciana

El juez aboca a juicio al 'número dos' de Diana Morant por "calumniar" al PP

El juez aboca a juicio al 'número dos' de Diana Morant por "calumniar" al PP

Riba-roja desmonta el puente militar que conectó a más de 3.500 vecinos tras la dana

Riba-roja desmonta el puente militar que conectó a más de 3.500 vecinos tras la dana

El PSPV se querella contra Mazón ante el Supremo por falso testimonio ante la comisión de la dana en el Congreso

El PSPV se querella contra Mazón ante el Supremo por falso testimonio ante la comisión de la dana en el Congreso

El Selectivo de la segunda oportunidad: "Hay menos nervios porque ya tenemos un plan B"

Mompó desespera a la jueza de la dana: no recuerda que la alcaldesa de Torrent le avisara del desbordamiento del Poyo

Mompó desespera a la jueza de la dana: no recuerda que la alcaldesa de Torrent le avisara del desbordamiento del Poyo

El racismo y la vivienda centran el examen de Castellano en la PAU extraordinaria en pleno debate sobre la prioridad nacional

El racismo y la vivienda centran el examen de Castellano en la PAU extraordinaria en pleno debate sobre la prioridad nacional
Tracking Pixel Contents