Levante-EMV estrena mañana el primer episodio de "Bajo tierra: el accidente del metro de València"

¿Qué ocurrió realmente el 3 de julio de 2006 en el túnel que conecta las estaciones de Plaza de España y Jesús? ¿Por qué descarriló el convoy 2068? ¿Era una tragedia «imprevisible» o pudo haberse evitado? ¿Cómo lograron las víctimas romper años de silencio hasta conseguir que la justicia reconociera las responsabilidades? Estas son algunas de las preguntas a las que responde ‘Bajo tierra: el accidente de metro de València’, el nuevo videopodcast original que Levante-EMV lanza mañana miércoles con motivo del vigésimo aniversario de un siniestro que marcó la historia reciente de la Comunitat Valenciana.

Dividido en tres episodios y de la mano de las periodistas de Levante-EMV Isabel Olmos, Elena MartínezLaura Ballester, Marta RojoPaula FernándezEsteban San Canuto y David García, la serie reconstruye una historia marcada por el dolor de las víctimas, la censura en algunos medios de comunicación y la manipulación política. Y lo hace desde tres perspectivas: la reconstrucción de los hechos; la lucha de las víctimas contra el olvido; y la investigación periodística y judicial que acabó acreditando las responsabilidades tras la tragedia.

‘La curva de Jesús’

El primer episodio, ‘La curva de Jesús’, disponible a partir del próximo miércoles 1 de julio en la web de Levante-EMV y en las plataformas Youtube, Spotify y Apple Podcasts, el audovisual se adentra en los minutos que cambiaron para siempre la historia de la ciudad. A través de una reconstrucción de los hechos, el capítulo responde a las principales incógnitas sobre el accidente con una reconstrucción minuto a minuto de las primeras horas de aquel 3 de julio de 2006.

Imagen del metro que accidentó el 3 de julio de 2006. / L-EMV

Las causas técnicas del descarrilamiento y los esfuerzos de los responsables de la Generalitat Valenciana y de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para construir desde el primer minuto un relato oficial que atribuía toda la responsabilidad al maquinista y calificaba el siniestro como «imprevisible» e «inevitable» son algunas de las claves que se abordarán en esta primera entrega.

Una versión que, tras años de investigaciones y gracias a la lucha incansable de las víctimas y sus familias, comenzó a desmontarse sacando a la luz una realidad que dejaba en evidencia una infraestructura envejecida, trenes al límite de su vida útil, informes internos que alertaban de los riesgos y unas medidas de seguridad insuficientes, elementos que acabarían desmontando la tesis oficial.

La lucha contra el olvido

El segundo episodio, ‘Las víctimas y su lucha contra el olvido’, estará disponible el jueves, 2 de julio, y pone el foco en quienes se negaron a aceptar el silencio. A través de los testimonios de familiares y supervivientes, el videopodcast recorre el nacimiento de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), las 105 concentraciones celebradas cada día 3 en la Plaza de la Virgen y una movilización ciudadana que mantuvo viva la exigencia de justicia frente a la falta de responsabilidades políticas y técnicas.

La serie concluirá con un tercer episodio centrado en la causa judicial, dedicado al largo camino hacia la verdad. La última entrega analiza cómo las investigaciones posteriores, las revelaciones periodísticas y la reapertura de la causa desmontaron la versión oficial sostenida durante años por los responsables de la Generalitat Valenciana y FGV. El relato culmina con el juicio celebrado en 2020, cuando cuatro exdirectivos de la empresa pública de transportes fueron condenados a 22 meses de prisión después de admitir su responsabilidad y reconocer que el accidente podía haberse evitado, cerrando así una lucha de casi catorce años impulsada por las víctimas y sus familias.

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A partir del miércoles

‘La curva de Jesús’, primer episodio del videopodcast original de Levante-EMV por el XX aniversario del accidente de metro de València, estará disponible a partir de mañana, 1 de julio, para analizar a fondo todas las claves de un viaje bajo tierra al lugar donde el ruido se detuvo y el silencio lo cubrió todo.