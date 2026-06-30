La ola de calor se cobra 48 vidas en el junio más letal de la historia en la Comunitat Valenciana

Casi medio centenar de valencianos y valencianas han perdido la vida a consecuencia de las altas temperaturas de finales de junio. En concreto, desde el inicio de la primera ola de calor el pasado día 23, la cifra de fallecimientos atribuibles al calor es de 48 personas en la Comunitat Valenciana según las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. De hecho, el mes se cerrará -a falta de los datos de los dos últimos días- con 53 muertes por calor, convirtiéndose el más letal de la serie histórica que se remonta al ejercicio 2015.

Los días 24 y 25 de junio fueron los más mortíferos de lo que llevamos de verano para el MoMo, cuyo periodo estival se inicia siempre el 15 de mayo. Justo dos días después del "pico cálido" de junio, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La cifra de fallecidos de esas dos jornadas ascendió a nueve decesos por jornada. Le sigue el 26 de junio con ocho muertes. En los dos últimos días, se han registrado siete fallecimientos diarios y, desde el pasado 23 de junio, ha habido un mínimo de seis decesos por jornada.

La estadística ha ido creciendo con el paso de los días. El día 24 de junio eran tres las muertes registradas. Un día después se elevó a ocho. Y cuatro días después, la cifra se dispara hasta los 48 fallecimientos. La cifra no se detendrá ahí y lo esperables es que siga creciendo esta semana por dos motivos. El primero es que el pico de mortalidad por calor se produce entre una y dos semanas después de una ola de calor con valores extremos y persistentes; es decir, a partir de mañana podría comenzar a observarse una caída en el número de fallecimientos diarios. Y el segundo es que las previsiones meteorológicas atisban un segundo periodo de estrés térmico a partir del viernes. En la autonomía, las máximas volverán a acercarse a los 40 grados, especialmente en las comarcas del interior sur de Valencia. Las mínimas por encima de los 20 grados en el litoral tampoco contribuirán a rebajar la sensación de bochorno.

El mes de junio más letal

A falta de los datos de los dos últimos días, el junio de 2026 marca un hito en la serie histórica del MoMo. Nunca antes se habían registrado tantas muertes atribuibles al calor en el sexto mes del año. Son ya 53 en total. El peor dato hasta ahora eran los 35 fallecimientos de 2017, seguidos por los 32 del pasado año. En el periodo 2015-2026, el MoMo registra 209 muertos por calor en junio. Lo preocupante es que uno de cada cuatro se han producido este año.

La cifra contrastan con los tres decesos de junio de 2019 y 2021, los años con menor mortalidad por calor. Pero ni en 2024, ni en 2023 se superaron los 12 casos; hubo siete y 11, respectivamente. Estos datos ofrecen una muestra de la peligrosidad de que el verano se anticipe. Tanto este año como el anterior, se produjo una ola de calor en la segunda quincena del mes.

Gráfico que muestra las muertes atribuibles al calor en junio en la Comunidad Valenciana. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Cabe recordar que el verano de 2025 se convirtió en el de mayor impacto para la salud de los valencianos y valencianas con un total de 419 muertes atribuibles a las temperaturas extremas con una media de cinco fallecimientos diarios. El periodo de mayor concentración de decesos fue entre el 18 y el 24 de agosto, bajo una intensa ola de calor, que se cobró la vida de 112 personas, una de cada cuatro de todo el verano. En la última década, solo el año 2015 se acercó a las cifras actuales, al registrar un total de 288 muertes atribuibles al calor; y tres de los cuatro peores veranos se concentran en el último lustro: el de 2025, seguido por el de 2022, con 345 decesos; y 2023 con 306.

¿Por qué muere la gente por días de mucho calor? Cabe recordar que estas muertes no son por un golpe de calor, que es la causa de fallecimiento directo. Se producen cuando el mecanismo que regula la temperatura corporal -la homeostasis- se descompensa y se desregula, lo que puede provocar un fallo multiorgánico; no hay una sola causa, como explica la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina.

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Casi a 40 grados a partir del viernes

Tras el fin de la ola de calor, la climatología ha dado una pequeña tregua. Las máximas siguen siendo más elevadas de lo habitual para esta época del año y las mínimas tampoco están cayendo por debajo de los 20 grados. Sin embargo, no se dan valores tan extremos como los 40 grados de Sorita de principios de la pasada semana. Estos regresarán a partir del viernes y, principalmente, el sábado cuando las temperaturas vuelvan a acercarse a los 40 grados en el interior. Las previsiones de la Aemet pronostican 39 grados en Xàtiva para el sábado y 37 para el domingo.