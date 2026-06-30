Catalá reivindica la figura de Lluch y Romero como "referentes de inspiración, concordia y humanidad"

Cintillo Premis valencià i valenciana de l'any / ED

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reivindicado este martes la figura de Joan Romero y Anna Lluch como referentes de "inspiración, concordia y humanidad" durante la entrega de los 'Premis Valencià i Valenciana de l'Any', impulsados por el Comité Editorial de Levante-EMV . En un discurso marcado por el tono personal, la primera edil ha asegurado que ambos galardonados representan "un punto de conversación tranquila" en un momento de "mucho ruido y mucha inestabilidad".

Catalá ha destacado la trayectoria académica e intelectual de Joan Romero, sobre el que ha afirmado, "se puede discrepar de él, pero es imposible no aprender de sus reflexiones y de sus palabras". Asimismo, ha puesto en valor su "compromiso cívico", su forma de entender "la responsabilidad y el servicio público" y su contribución "a entender mejor nuestro territorio, nuestras instituciones y los grandes retos urbanos y metropolitanos de nuestro tiempo".

La alcaldesa también le ha agradecido su colaboración en la comisión para la reconstrucción y en la definición de las bases del plan director del área metropolitana.

La mejor medicina

Sobre Anna Lluch, Catalá ha subrayado su capacidad para "unir ciencia, investigación, acción al servicio de las personas y humanidad". En este sentido, ha asegurado que "es muy difícil encontrar un ejemplo más inspirador" que el de la oncóloga y ha destacado que su trabajo investigador y asistencial "ha contribuido de forma decisiva en la lucha contra el cáncer" y a "ofrecer esperanza a muchas familias y muchas personas".

Ha resaltado, además, que la doctora representa "la mejor medicina, la que investiga para seguir avanzando, la que innova para ofrecer más oportunidades y la que nunca pierde de vista que detrás de cada diagnóstico hay una persona que necesita ser acompañada".

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La alcaldesa ha concluido su discurso asegurando sentirse "tremendamente orgullosa" de contar con Joan Romero y Anna Lluch en València porque "hacen más grande a la ciudad". "En nombre de esta ciudad, que os quiere y que es más grande gracias a vosotros, enhorabuena y gracias", ha afirmado antes de agradecer a Levante-EMV y a Prensa Ibérica su apuesta por reconocer "el talento de las personas que conforman esta tierra".