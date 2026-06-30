Javier Moll: "Nuestra sociedad necesita a profesionales como los que hoy premiamos"

Cintillo Premis valencià i valenciana de l'any / ED

"Dos referentes que comparten una misma vocación de servicio". Con estas palabras, el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, ha resumido el nexo que une a los primeros galardonados con los Premios ‘Valencià i Valenciana de l’Any’, el geógrafo Joan Romero y la oncóloga Anna Lluch. Ambos han recibido la distinción impulsada por el Comité Editorial de Levante-EMV como reconocimiento a unas trayectorias marcadas por la excelencia profesional, el compromiso con la sociedad valenciana y una contribución decisiva al progreso de la Comunitat Valenciana desde ámbitos tan distintos como la universidad y la medicina.

Durante su intervención, Moll ha destacado que Romero y Lluch representan "dos vidas dedicadas a pensar, cuidar y mejorar esta tierra". Del geógrafo, ha puesto en valor su contribución al conocimiento del territorio para "explicar equilibrios y desigualdades" y su compromiso cívico como catedrático emérito de Geografía Humana. Sobre la oncóloga, ha ensalzado una carrera "al servicio de la investigación, la sanidad pública y las personas", que la ha convertido en una de las figuras más destacadas de la medicina personalizada en cáncer de mama.

Como reconocimiento a ambos premiados, el presidente de Prensa Ibérica ha agregado que, pese a proceder de ámbitos diferentes, ambos comparten "algo esencial": la vocación de servicio. "Él nos ayuda a entender mejor el territorio que habitamos, y ella nos ayuda a confiar en la ciencia que protege la vida. Él representa el pensamiento cívico y ella la medicina humanista", ha afirmado para poner de relieve el carácter complementario de "dos trayectorias que han contribuido a mejorar la vida de los valencianos".

Referentes que inspiran

Respecto a estos nuevos galardones que este año celebran su primera edición, Moll los ha enmarcado en la voluntad de Levante-EMV de "reconocer a referentes que inspiran, abren camino y sirven de ejemplo" y ha reivindicado el extraordinario capital humano de la Comunitat Valenciana. En este sentido, ha defendido que el periódico, con más de siglo y medio de historia, tiene la responsabilidad de identificar y dar visibilidad a quienes, desde la ciencia, la universidad, la cultura, la empresa o la sociedad civil, contribuyen a construir una sociedad mejor.

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El presidente de Prensa Ibérica ha concluido su intervención asegurando que la Comunitat Valenciana "tiene motivos para creer en sí misma" gracias a personas como Joan Romero y Anna Lluch. "Nuestra sociedad necesita profesionales como los que hoy premiamos; personas que nos recuerdan que el futuro no se improvisa, sino que se construye con ciencia, paciencia, civismo y humanidad", ha afirmado antes de expresar su deseo de que estos premios se consoliden como una cita anual para celebrar "el talento y la esperanza" de la sociedad valenciana.