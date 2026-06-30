Levante-EMV distingue a Joan Romero y a Anna Lluch por su contribución al progreso valenciano

Cintillo Premis valencià i valenciana de l'any / ED

Joan Romero y Anna Lluch ya son ‘Valencià i Valenciana de l’Any’. El geógrafo y la oncóloga, ambos catedráticos eméritos en sus respectivas especialidades, han recogido este martes el galardón impulsado por el Comité Editorial de Levante-EMV, con el apoyo de Baleària, Boluda Corporación Marítima, Global Omnium y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), para reconocer públicamente trayectorias ejemplares de personas vinculadas a la Comunitat Valenciana que, con su trabajo, han contribuido al progreso y al prestigio de esta tierra.

La primera edición de estos premios que nacen con vocación de continuidad ha reunido a representantes institucionales, empresariales, académicos y sociales en el hotel The Westin València, donde ha tenido lugar un emotivo acto en el que se ha puesto en valor "el compromiso, la excelencia y la vocación de servicio" de "dos referentes que inspiran". Así lo remarcado el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, durante la apertura del evento con un discurso en el que ha elogiado el legado de "dos vidas dedicadas a pensar, cuidar y mejorar esta tierra".

Dos personalidades con dos trayectorias ejemplares que, desde ámbitos muy distintos, han contribuido de forma decisiva a mejorar la sociedad y a proyectar una imagen de excelencia y liderazgo de la Comunitat Valenciana, tanto dentro como fuera de sus fronteras. "Él nos ayuda a entender mejor el territorio que habitamos, y ella nos ayuda a confiar en la ciencia que protege la vida", ha precisado Moll en referencia a los premiados, a los que ha agredecido "ser un faro que alumbra el camino a la ciudadanía valenciana".

En la misma línea, la alcaldesa de València, María José Catalá, se ha mostrado "muy orgullosa" de contar con dos personas como los Lluch y Romero en la ciudad, "dos personas que generan puntos de unión que hacen de València una ciudad más grande".

La primera edil ha resumido en tres palabras lo que los premiados representan para ella: inspiración, concordia y humanidad. "Son una fuente de inspiración, un lugar de concordia y con una humanidad que ha estado presente durante toda su trayectoria profesional", ha precisado.

Una visión estratégica

Uno de los momentos más emotivos de la tarde ha sido la entrega de los premios a 'Valencià i Valenciana de l'Any'. "Nunca sabes que te reserva la vida a la vuelta de la esquina, pero lo último que esperaba esta esto", ha reconocido un Joan Romero "agradecido y abrumado".

El catedrático emérito ha hecho un recorrido a su historia y ha señalado los tres momentos que le cambiaron la vida: "Cuando un maestro le dijo a mi padre que servía para estudiar; tener dos padres analfabetos; y cuando recibí una beca Salario que me permitió hacer realidad el sueño de mi vida: estudiar historia y ser profesor".

Durante su discurso, Romero ha asegurado seguir siendo "una persona que se revelaa ante las desigualdades". Asimismo, ha aprovechado para reclamar una miradad metropolitana y ha abogado por "mirar la agenda metropolitana de otra forma". El premiado ha concluido su discurso con agradecimiento "para todos los que me han permitido estar aquí" y con afecto, "porque me siento muy bien acompañado".

También emocionada ha recogido el galardón a 'Valenciana de l'Any' la doctora Anna Lluch, quien se ha mostrado "orgullosa" de ser la primera mujer en recibir esta distinción, y de hacerlo, además, junto a Romero. Durante su discurso, la oncóloga ha defendido la sanidad pública y ha reclamado mantener la inversión en la investigación. "Una sociedad que no invierte en investigación es una sociedad que no tiene futuro", ha afirmado.

Sobre el premio, Lluch ha remarcado que se trata de un galadón compartido con "cada una de las personas del equipo profesional que participa día a día tanto en la investigación como en la asistencia de los pacientes". La oncóloga ha zanjado su discurso reclamando "una potente sanidad pública", un servicio que, ha reclamado, "se tiene que ofrecer a la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación".

La "visión estratégica" de Romero

Joan Romero (Albacete, 1953) es una de las figuras más influyentes de la geografía y la ordenación del territorio en España. Catedrático emérito de la Universitat de València, ha dedicado buena parte de su trayectoria al análisis de los desequilibrios territoriales, la cohesión social y los retos del modelo autonómico, consolidándose como una voz de referencia tanto en el ámbito académico como en el debate público. Su defensa de la universidad pública, su compromiso con el conocimiento y su contribución al desarrollo de la Comunitat Valenciana han convertido su trayectoria en merecedora del reconocimiento como Valencià de l’Any.

Esteban San Canuto

A lo largo de su carrera, Romero ha combinado la docencia con una intensa actividad investigadora y divulgativa. Su obra científica ha contribuido a enriquecer el debate sobre la planificación territorial, la sostenibilidad, la vertebración del territorio, la despoblación o el crecimiento de las áreas metropolitanas, siempre desde una perspectiva de servicio al interés general. Formador de generaciones de estudiantes e investigadores, ha defendido de forma constante el papel de la universidad pública como motor de conocimiento, progreso social y transformación colectiva, una trayectoria marcada por el rigor, la independencia y el compromiso institucional.

En los últimos meses, el catedrático ha vuelto a situarse en primera línea después de que la alcaldesa de València le confiara la dirección del futuro Plan Director del Área Metropolitana de València, concebido para impulsar una visión compartida del desarrollo territorial y de la gobernanza metropolitana. A este reto se suma una iniciativa que ha recibido un amplio reconocimiento social: la donación de 30.000 euros a la Universitat de València para financiar tres becas de excelencia dirigidas a estudiantes con escasos recursos económicos, con el propósito de evitar que el talento se pierda por falta de oportunidades. Dos iniciativas que refuerzan una trayectoria marcada por la excelencia académica, el compromiso con las instituciones y una profunda sensibilidad social.

Lluch: compromiso con la sanidad pública

Por su parte, el premio ‘Valenciana de l’Any’ ha recaído en Anna Lluch (València, 1949), una de las figuras más destacadas de la medicina española y una referencia internacional en la investigación y el tratamiento del cáncer de mama. Su trayectoria constituye uno de los mayores exponentes de excelencia profesional surgidos de la Comunitat Valenciana.

Catedrática emérita de Medicina de la Universitat de València y exjefa del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de València, Lluch ha dedicado décadas a la investigación, la asistencia clínica y la docencia, contribuyendo de forma decisiva a mejorar el diagnóstico, los tratamientos y la calidad de vida de miles de pacientes. Además, su trabajo ha situado a la oncología valenciana en posiciones de referencia, proyectando al mismo tiempo el nombre de la Comunitat Valenciana en los principales foros científicos y médicos.

Esteban San Canuto

Más allá de sus logros académicos y profesionales, Lluch representa valores como el compromiso con la sanidad pública, la vocación de servicio y la humanización de la medicina. Formadora de generaciones de especialistas y firme defensora de la investigación como herramienta para transformar la sociedad, su figura se ha convertido también en un símbolo de liderazgo femenino y de divulgación científica.

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Su prestigiosa carrera, marcada por el rigor, la cercanía y el impacto social, le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Honor de la Xarxa Vives d’Universitats, la máxima distinción concedida por las 22 universidades que integran esta institución. Con el premio ‘Valenciana de l’Any’, la catedrática suma un nuevo galardón a un largo palmarés que, en esta ocasión, reconoce a una profesional que ha contribuido de manera ejemplar al progreso y al prestigio de la Comunitat Valenciana.