El racismo y la vivienda centran el examen de Castellano en la PAU extraordinaria en pleno debate sobre la prioridad nacional

La convocatoria extraordinaria de la PAU ha arrancado este jueves en la Comunitat Valenciana, unas pruebas en las que participan casi 6.000 estudiantes. Y lo ha hecho, como la convocatoria ordinaria de hace menos de un mes, con el examen de Lengua y Literatura Castellana. El alumnado se ha enfrentado a un comentario de texto de plena actualidad: con el racismo y el problema de la vivienda, dos de los principales problemas de la sociedad española del momento. Los caprichos del calendario han determinado que el examen, confeccionado desde hace meses, haya coincidido con el último día de la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno de España, que suma más de un millón de solicitudes; y con la prioridad nacional en el foco del debate por las enmiendas de Vox a los presupuestos de la Generalitat y por la investidura de Moreno Bonilla en Andalucía.

Convocatoria extraordinaria de la PAU en València. / J.M. López

El texto -publicado en El País el 19 de febrero de este año- pone el foco en la dificultad añadida de los inmigrantes para encontrar vivienda. Si este asunto es el problema que más preocupa a los españoles, según el CIS; el artículo comenta que el "99 % de las agencias inmobiliarias aceptan cláusulas racistas de los propietarios" [...], "especialmente contra personas de África, Asia y Latinoamérica". Esto supone, en palabras del texto, "una tormenta perfecta" para la quinta parte de la sociedad española porque 10 millones de personas provienen de países de estas zonas. El texto es claro en condenar este asunto porque esta cláusula "atenta contra el artículo 14 de la Constitución y contra la ley para la igualdad de trato de 2022, que prohíbe expresamente la discriminación en el acceso a la vivienda".

Además de analizar el texto, la prueba les pide reflexionar sobre esta cuestión, algo que podría dejar respuestas sorprendentes porque los menores de 25 años son uno de los grandes caladeros de votos de la ultraderecha. El alumnado tiene que argumentar hasta 300 palabras sobre la siguiente pregunta: "¿Debe considerarse el racismo en el alquiler de viviendas un problema estrictamente privado o es una cuestión que concierne también a las instituciones públicas". En este sentido, la prueba les pide explicar la relación de significado ente tres términos: racismo, discriminación y prejuicios.

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