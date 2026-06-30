El Selectivo de la segunda oportunidad: "Hay menos nervios porque ya tenemos un plan B"

En la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) se respiran menos nervios que en las pruebas ordinarias. Y es que el alumnado que se examina o bien lo hace para mejorar la nota para poder acceder a la carrera que desea o bien se examina ahora tras superar aquellas asignaturas de bachillerato que le habían quedado pendientes y le habían impedido presentarse en al convocatoria ordinaria.

Sea cual fuere el motivo, el alumnado que hoy se examina en convocatoria extraordinaria ya tiene trazado "un plan B" y eso calma los nervios de quien concurre a la prueba que denominan el selectivo de "la segunda oportunidad".

Examen de Castellano de la convocatoria extraordinaria de la PAU. / J.M. López

"Al final, los alumnos que se presentan a la convocatoria extraordinaria ya han valorado otras posibilidades. El que quiere subir nota ya ha estudiado otras opciones si no lo consigue y ya conoce la nota de corte que necesita. Y quien opta al examen por primera vez porque le habían quedado alfgunas asignaturas pendientes también tinee trazado un plan B porque hay una oferta de grados superiores muy interesante. Acuden con menos presión que en la convocatoria ordinaria", explica Ana, profesora de Bachillerato del IES Ausiàs Marcha de Manises.

Inés tiene 18 años y es una de esas estudiantes que se representan a la reválida para subir nota. Ella, que venía de estudiar un ciclo superior de Comercio Internacional decidió en el mes de marzo que se presentaría al selectivo y cambiaría el rumbo de su vida. "En la convocatoria ordinaria salí 'no apta' porque no me dio tiempo a estudiar demasiado desde marzo hasta junio. Pero decidí volver a intentarlo. Me gustaría estudiar Comunicación Audiovisual o Periodismo pero si no me alcanza la nota ya me he matriculado para otro ciclo superior. Cuando no tienes una vocación súper clara es difícil saber a qué te quieres dedicar y hay que probar para saber si sí o si no. Siempre hay tiempo para todo, lo importante es intenrtarlo y estpy en ese punto. Hoy he venido mucho menos nerviosa que la priemra vez. Vengo a probar y si no me sale, pues ya tengo otro plan a seguir", explica la joven.

Alumnos de la convocatoria extraordinaria de la PAU. / J.M. López

De la misma opinión y por el mismo motivo se examina Adriana, del IES Cid Campeador de València. Ella, que quiere estudiar una ingeniería, se ha visto obligada a presentarse de nuevo a la PAU para subir nota "porque me faltan demasiados puntos". "He venido mucho más tranquila porque, al final, ya me he presentado a unas 15 opciones si la nota de ingeniería no me da. Tengo plan B", explica la joven. A su lado, Hamza, acaba de salir de examinarse castellano, justo la asignatura que le había quedado pendiente y por la que no había podido presentarse en convocatoria ordinaria. "Quiero estudiar Derecho o Recursos Humanos pero, si no pudiera, siempre puedo optar a un grado superior", explica la joven.

Así, un total de 5.969 estudiantes se examinan en la convocatoria extraordinaria de la PAU hasta el jueves, 2 de julio, en las distintas universidades de la Comunitat Valenciana. Del total de estudiantes matriculados para realizar la prueba, 3.482 son mujeres y 2.487 hombres. Entre ambos suman 361 personas matriculadas más que el pasado año.

Cifras y letras

Por universidades, las que acogerán mayor número de alumnos son las de la provincia de Valencia. Concretamente, la Universitat de València se sitúa a cabeza, con 1.544 personas matriculadas, seguida por la de Universitat Politècnica de València, con 1.434. Le siguen en número de personas matriculadas para realizar las pruebas de la PAU la Universidad Miguel Hernández de Elx, con 1.208 estudiantes, la Universidad de Alicante, con 1.127, y la Universitat Jaume I, con 656.

La mayoría de las personas matriculadas para realizar las pruebas de acceso a la universidad son estudiantes de segundo de Bachillerato. Así, de las 5.969 personas matriculadas tras culminar esta etapa educativa, 5.433 lo son de bachillerato y de ellas 3.136 son mujeres y 2.297 hombres hombres.

Respecto al alumnado procedente de ciclos formativos que se examinarán desde este martes de las pruebas de acceso a la universidad, su cifra asciende a 536, de los cuales, 346 son mujeres y 190 hombres.

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Las notas podrán conocerse el día 7 de julio, a partir de las 17.00 horas, a través de la web https://appweb1.edu.gva.es/paseu/login.sec, y el plazo para solicitar las revisiones será del 8 al 10 de julio. Este último día el plazo acaba a las 14.00 horas.