El TSJ da la razón a los ayuntamientos y tumba el 'freno' de Educación al último Edificant del Botànic

Golpe de la justicia a la Conselleria de Educación y a una de las primeras decisiones tomadas por el PP en este departamento. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado ilegal el freno del área que dirigía José Antonio Rovira, conseller en la materia hasta diciembre de 2025 cuando pasó a Hacienda, a la última delegación de competencias firmada por el entonces Consell del Botànic en julio de 2023, cuando ya estaba en funciones, dentro del Plan Edificant con el que se programaron 15 obras de centros educativos por valor de unos 65 millones de euros.

Según ha podido saber este periódico, la sección cuarta de la Sala Contencioso-administrativo del Alto Tribunal valenciano ha desestimado el recurso de la Generalitat Valenciana contra su propia resolución de julio de 2023 en el que delegaba las competencias en diferentes ayuntamientos para poder actuar en centros educativos de titularidad pública para poder llevar a cabo en ellos reformas o mejoras dentro del conocido Plan Edificant, el mecanismo impulsado por el Ejecutivo de PSPV, Compromís y Unides Podem para remodelar y construir colegios e institutos.

En concreto, este periódico ha tenido conocimiento de una de las sentencias que afecta a uno de los municipios a los que se le había delegado competencias en tiempos del Botànic para poder adecuar uno de sus colegios: Albalat dels Sorells. Para este se preveían 1,19 millones de euros para llevar a cabo "la reforma de fachadas y cubiertas, reforma de saneamientos, puertas, armarios y otros". No obstante, fuentes conocedoras del litigio explican que se han emitido sentencias en la misma línea a otros municipios en la misma situación como Mislata, Senyera, Casinos o Burjassot.

Para entender el conflicto hay que remontarse a junio de 2023. Semanas después de las elecciones donde PP y Vox se habían impuesto a la izquierda, la entonces consellera de Educación en funciones, Raquel Tamarit, de Compromís, firmó la citada resolución de Edificant por el que se comprometía a llevar a cabo las obras en 15 centros por un valor de unos 65 millones de euros. Sin embargo, al llegar Rovira a la conselleria, decidió anular esta actuación alegando "lesividad" contra la Administración autonómica frenando los proyectos en marcha, decisión contra la que recurrieron varios ayuntamientos afectados.

Así, casi tres años después, el TSJ ha dado la razón a los ayuntamientos y ha tumbado la decisión de la conselleria. Una de las justificaciones era que el Botànic había hecho esta última delegación de competencias en funciones, sobrepasando sus competencias en la materia al comprometer futuras actuaciones del gobierno que debía entrar. No obstante, en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, el alto tribunal indica que la delegación producida "no entraña la incorporación de nuevas directrices de ordenación política" sino que "a lo sumo ejecución de las ya presentes".

Noticias relacionadas

“Que el Plan Edificant sea un instrumento por el que se ejecuta la política de infraestructuras educativas de la Generalitat, o que la delegación de competencias dentro de ese marco sea una decisión que ejecuta una concreta política de planificación, no comporta la introducción de nuevas directrices de ordenación política, sino solo -y a lo sumo- ejecución de las ya presentes”, precisan los magistrados.