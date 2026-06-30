Un verano duro de negociaciones o un septiembre intenso en movilizaciones: la negociación avanza hacia dos escenarios para el inicio de curso

“Esperamos un verano intenso de negociación y de trabajo, si la Conselleria de Educación quiere; si no, quizá tengamos un septiembre muy intenso de movilizaciones”. La frase es del delegado de UGT-PV en Educación Kilian Cuerda y resume los dos escenarios posibles para el inicio de curso más excepcional, después de una recta final marcada por una huelga indefinida, hoy suspendida, de un mes de duración.

Los representantes de los sindicatos coinciden: dependerá de la voluntad política de los responsables de Educación, con la consellera Carmen Ortí a la cabeza, aunque ven poco probable cualquier acuerdo antes de septiembre. Y desde la Conselleria aseguran que su voluntad es negociar durante todo el mes de julio. Quién sabe si agosto, porque falta por cerrar el calendario de reuniones, tanto ordinarias relativas al inicio de curso, como extraordinarias en el marco de la huelga.

Este martes se negociaba sobre jornadas y horarios del personal docente y, en cuanto a los bloques reivindicativos de la huelga, sobre infraestructuras educativas, y muchos de los comentarios de las partes tenían que ver sobre el futuro inmediato de la negociación, sobre el calendario a seguir este verano. Desde la Conselleria aseguran que están cerrando todavía las fechas, que las tendrán en los próximos días, quizá este mismo miércoles, aunque es una respuesta que ya dieron la semana pasada. El director general de Personal, Pablo Ortega, ha atendido a la prensa y ha dicho que, al menos las mesas en las que él estará, sí tienen un día definido. “En el mes de julio vamos a negociar todas las semanas, sin excepción. De hecho, en mi caso, como director general de Personal Docente, ya tengo prevista una mesa sectorial cada una de las semanas hasta que acabe el mes”, ha destacado.

¿Cuándo habría una nueva consulta?

Sobre el contenido de las diferentes reuniones, serán tanto ordinarias, es decir, relativas al inicio de curso, como extraordinarias, centradas en los asuntos de la huelga. Ortega ha señalado, de entre las que dependen de su dirección general, entre las primeras, mesas próximas sobre el calendario de sustituciones y adjudicaciones y sobre días de asuntos propios y, entre las segundas, reuniones sobre simplificación administrativa y plantillas.

Mesa de negociación sobre infraestructuras y jornada docente / GVA

Cómo se desarrollará el verano negociador todavía es una incógnita. “Más que un documento global, si hay avances en los distintos documentos parciales y se alcanzan acuerdos parciales, que es lo que ahora mismo está planteando la Conselleria en la mesa de negociación, entonces, lógicamente, tendremos que consultarlos”, apunta Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del Stepv. Pero esa consulta es complicado que se haga durante el verano. “Uno de los éxitos de esta movilización ha sido el trabajo asambleario que ha realizado el profesorado en los centros y hace muy difícil que una consulta de ese tipo pueda desarrollarse durante el verano. En cualquier caso, tendremos que hablarlo. Si consideramos que hay avances significativos, probablemente lo plantearemos ya a partir de septiembre”, ha resumido Candela.

Coincide desde CCOO Xelo Valls: “es importante, por un lado, que la negociación continúe y permanezca abierta para poder ir incorporando mejoras con el paso del tiempo”. Cree que “la movilización y la huelga han servido” y que la nueva consulta “no se prevé de forma inmediata, también porque el profesorado ahora mismo tiene otro tipo de actividades; no estamos en periodo lectivo y, por tanto, ahora estamos inmersos en estas negociaciones”. Será “de cara a septiembre”. “Veremos qué mejoras se han conseguido respecto a los documentos que nos han ido entregando y cómo queda la situación. Si no es satisfactoria, volveremos a las movilizaciones, pero eso será algo que habrá que valorar en septiembre”, ha dicho.

En cuanto a UGT, el delegado de Educación Kilian Cuerda ha destacado que eso en todo caso “depende de la voluntad política de la Conselleria”. “Se dice que será hasta septiembre, pero cuando se quiere, se puede. Otra cosa es que la voluntad política sea distinta”, ha dicho. “Esperamos un verano intenso de negociación y de trabajo, si la Conselleria de Educación quiere; si no, quizá tengamos un septiembre muy intenso de movilizaciones”, resume. Y recuerda que la huelga está suspendida, no desconvocada. “Dependerá de la Conselleria que todo esto se traduzca en mejoras o en una nueva fase de movilizaciones muy intensas y muy creativas”, añade.

Jornada laboral

La reunión de este martes ha sido doble y las primeras horas han tratado sobre la jornada laboral de los docentes. La Conselleria de Educación ha presentado los detalles del nuevo decreto de horario de personal docente. Esta nueva normativa sustituiría a la actual -la Orden de 29 de junio de 1992-. En las medidas recogidas en el nuevo decreto se detalla una reducción de la jornada laboral, que pasaría de 37,5 horas a 35 horas semanales. También se reducirían las horas de dedicación al centro educativo, pasando de 30 a 28 horas semanales, fijando, de esta manera, una menor carga presencial en el centro por parte del colectivo docente.

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En principio, buena disposición por parte de los cinco sindicatos de la mesa. Eso sí, CSIF, y su portavoz en la mesa Rafael Benavent, decía haber empezado la mesa “con muy mal sabor de boca” porque la redacción deja la puerta abierta a que haya 28 horas de presencialidad en secundaria y otros cuerpos “cuando venimos teniendo 25 máximo y otras cinco de gestión mensual”. Y el portavoz de ANPE Alejandro Barona celebraba el avance también en la adquisición de días moscosos: “es una cuestión que teníamos incluso judicializada para erradicar esa situación que nos diferenciaba del resto de funcionarios”. Desde el sindicato han reclamado asimismo que hasta que se publique y entre en vigor el decreto, se establezcan unas instrucciones por parte de la consellería que permitan que los días moscosos puedan comenzar a disfrutarse desde el inicio de este curso.