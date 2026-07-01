Levante-EMV estrena hoy, 1 de julio, el primer episodio de "Bajo Tierra: el accidente del metro de València"

'La curva de Jesús'. Es el título que recibe el primer episodio de 'Bajo tierra: el accidente de metro de València', un videopodcast original de Levante-EMV que la cabecera de Prensa Ibérica lanza este miércoles para conmemorar el XX aniversario de una tragedia que marcó un antes y un después en la historia reciente de la Comunitat Valenciana.

Un audiovisual dividido en tres entregas que, de la mano de los periodistas de Levante-EMV Isabel Olmos, Elena MartínezLaura Ballester, Marta RojoPaula FernándezEsteban San Canuto y David Garcíareconstruye una historia marcada por el dolor de las víctimas, la censura en algunos medios de comunicación y la manipulación política. Y lo hace desde tres perspectivas: la reconstrucción de los hechos; la lucha de las víctimas contra el olvido; y la investigación periodística y judicial que acabó acreditando las responsabilidades tras la tragedia.

Efectivos de seguridad en la estación de Jesús tras el accidente de metro de València el 3 de julio de 2006. / Levante-EMV

La primera entrega, ya disponible en la web de Levante-EMV y en los perfiles oficiales de la cabecera en Youtube, Spotify y Apple Podcasts, analiza todo lo que ocurrió aquel fatídico 3 de julio entre las estaciones de Plaza de España y Jesús para desgranar las causas técnicas del siniestro. Recopila, además, la más que cuestionable respuesta institucional, con las autoridades centradas en construir una versión oficial que les descargaba de toda responsabilidad y que calificaban el siniestro como «imprevisible» e «inevitable».

Reconstrucción minuto a minuto

Así, 'La curva de Jesús' pone el foco en aquel 3 de julio para analizar todas las claves de un viaje bajo tierra al lugar donde el ruido se detuvo y el silencio lo cubrió todo. Mientras la ciudad se preparaba para vivir uno de los grandes eventos de su historia moderna y miles de peregrinos recorrían las calles de la capital para asistir al V Encuentro Mundial de las Familias, una cita que estuvo protagonizada por la visita del Papa Benedicto XVI, debajo de la superficie estaba a punto de suceder una tragedia que lo cambiaría todo.

Eran las 13.03 horas cuando el tren 2068, conducido por Joaquín Pardo Tejedor, arrancaba de la estación de Plaza de España rumbo a la de Jesús. Una parada a la que nunca llegó. En el trayecto de menos de un kilómetro el convoy descarriló, impactó contra una pared del túnel y volcó, arrojando a los primeros 41 fallecidos sobre las vías, tras la caída de los vidrios de los ventanales. Finalmente un total de 43 personas perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas.

Mientras unos luchaban por sobrevivir, otros empezaban a construir una estrategia: la del olvido y la del silencio. Una versión, la esgrimida por los responsables de la Generalitat Valenciana y FGV, que defendían que el accidente no se podía evitar, y que apuntaban a un exceso de velocidad como el motivo; y al maquinista del convoy como el único responsable.

Imagen del metro que accidentó el 3 de julio de 2006. / L-EMV

Con los responsables tratando de dar carpetazo rápido al asunto, la verdad comenzó a abrirse paso gracias a años de investigación y a la lucha incansable de las víctimas y sus familiares. Una realidad que sacó a la luz años de advertencias internas que alertaban de una línea de metro envejecida con trenes al límite de su vida útil, informes que alertaban de riesgos y sistemas de seguridad insuficientes.

Nuevo capítulo mañana

El videopodcast de Levante-EMV por el XX aniversario del accidente de metro de València continuará mañana jueves, 2 de julio, con la publicación del segundo capítulo, ‘Las víctimas y su lucha contra el olvido’, que pone el foco en quienes se negaron a aceptar el silencio. A través de los testimonios de familiares y supervivientes, el videopodcast recorre el nacimiento de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), las 105 concentraciones celebradas cada día 3 en la Plaza de la Virgen y una movilización ciudadana que mantuvo viva la exigencia de justicia frente a la falta de responsabilidades políticas y técnicas.

La serie concluirá con un tercer episodio, 'La justicia que llegó 14 años tarde', dedicado al largo camino hacia la verdad. La última entrega, disponible el viernes 3 de julio, se centra en la causa judicial y analiza cómo las investigaciones posteriores, las revelaciones periodísticas y la reapertura de la causa desmontaron la versión oficial sostenida durante años por los responsables de la Generalitat Valenciana y FGV. El relato culmina con el juicio celebrado en 2020, cuando cuatro exdirectivos de la empresa pública fueron condenados a 22 meses de prisión después de admitir su responsabilidad y reconocer que el accidente podía haberse evitado, cerrando así una lucha de casi catorce años impulsada por las víctimas y sus familias.

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El primer episodio de "Bajo tierra: el accidente de metro de València", el videopodcast original de Levante-EMV por el XX aniversario del accidente de metro de València, ya está disponible.