Dos accidentes en la A-3 y la AP-7 colapsan el tráfico con largas retenciones en Valencia

La circulación está siendo especialmente complicada en el área metropolitana de Valencia durante la mañana de este miércoles 1 de julio, donde varios accidentes afectan a algunas de las principales autovías. A primera hora de la mañana, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado hasta 3 accidentes en las carreteras valencianas.

La incidencia más grave se ha registrado a la A-3, a la altura de Cheste, donde un accidente obliga a cerrar el carril izquierdo en sentido Valencia. La incidencia provoca ya dos kilómetros de retenciones para los conductores que acceden al área metropolitana desde el interior.

Otro de los puntos complicados se registra en la AP-7, a la altura de Algemesí, donde un accidente de un camión ha obligado a cortar la autovía en sentido Alicante, provocando importantes retenciones. Los conductores están siendo desviados para evitar el punto crítico.

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Además, en la A-7, entre Xàtiva y Beneixida, otro accidente mantiene cerrado el carril central en dirección Alicante, dificultando el paso de los vehículos.