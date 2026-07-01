El acto del que más de 100 personas salimos un poquito mejores

Decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano que las personas "no están hechas de átomos, sino de historias". Historias de risas y de dolor, de sueños y de pesadillas, de raíces y de alas, de afectos y de aterradoras soledades. Cada uno lleva consigo lo suyo, esperanzador o melancólico, pero todo el mundo tiene su historia. Por eso, quizás, nos apasiona tanto conocer las de otros, máxime si las historias de las que hablamos pertenecen a dos personas de la categoría humana y del compromiso social de Anna Lluch y Joan Romero.

Anna Lluch y Joan Romero, los primeros Valenciana i Valencià de l'Any de Levante-EMV, conquistaron ayer los corazones, las conciencias y el alma entera de las más de cien personas que, en silencio, les escuchaban emocionadas en un salón de actos del Hotel Westin convertido en un oasis de paz, en un espacio de vínculos compartidos, de reconocimiento mutuo y, sobre todo, de respeto, de mucho respeto. Pese a las saludables y necesarias diferencias políticas.

Si no, ¿cómo explican ustedes que, en medio de la locura polarizada y el interesado ruido constante, vacío y atronador que provocan quienes nada construyen, una ministra, Diana Morant; una alcaldesa, M.ª José Catalá; y una vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix, asintieran al mismo tiempo mientras escuchaban a Romero hablar de la importancia de la empatía y de la compasión, entendida esta como la empatía puesta en acción para ayudar a los demás? Junto a ellas, y arropadas por el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y la vicepresidenta, Arantza Sarasola, completaban este caleidoscopio político la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero; los síndics de Compromís y PSPV, Joan Baldoví y José Muñoz; la consellera de Justicia, Nuria Martínez; y tres alcaldes de los municipios de la DANA, incombustibles en su lucha por la recuperación: la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent; el de Utiel, Ricardo Gabaldón; y el de Riba-roja, Robert Raga.

Porque de la DANA y del área metropolitana se habló, y mucho. Joan Romero puso sobre la mesa que ya no hay más tiempo para pensar políticas conjuntas y Catalá le respondió que València asumía el reto "desde la humildad" y sin más protagonismo que los municipios vecinos.

Escuchaban atentos desde la primera fila los empresarios Vicente Boluda, acompañado por Esther Pastor, junto al director general de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, Andrés Sánchez; el director general de Contenidos, Juan Ramón Gil; y el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí. Que el mundo empresarial quiso apoyar este importante galardón en su nacimiento también queda patente con la presencia de Jorge Aguadé y Antonio de No, de Air Nostrum; Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia; del presidente de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata; de Amadeo Aznar, técnico del área de Economía de la Cámara de Comercio de València; y del expresidente de los empresarios valencianos Salvador Navarro. No faltaron tampoco Tino Calero, secretario general de UGT-PV; Manuela Pascual Ruiz, secretaria de Formación para el Empleo y Formación Sindical de CCOO-PV; y Ester Calderón Gambín, secretaria de Comunicación y Fundaciones de CCOO-PV.

La Universitat, en pleno

Anna Lluch contó que tuvo que estudiar de noche y trabajar de día cuando era joven para poder cumplir su sueño. Joan Romero, hijo de unos padres analfabetos, pero "muy inteligentes", señaló con infinito amor que lo pudo hacer gracias a la beca de estudios que le fue concedida, la misma que también recibió la prestigiosa científica de Bonrepòs i Mirambell, que asentía desde su asiento. La llegada a la Universidad lo cambió todo para ambos, y esta institución universitaria les devolvió ayer su entrega y su generosidad con una presencia masiva y notable, liderada por el rector de la UV, Juan Luis Gandia Cabedo, junto al vicerrector, Carlos Olano, y la asistencia de la ex rectora, Mavi Mestre; la directora de la Cátedra de Geografía, Ana Camarasa; la decana de la Facultad de Derecho de la UV, Clara Viana; la directora del Departamento de Geografía de la UV, Pilar Peñarrubia; el ex decano de la Facultad de Derecho de la UV, Javier Palao; y los integrantes de la Facultad de Geografía de la UV Josep Vicent Boira, Joaquín Farinós, Julia Salom, María José López, María Dolores Pitarch, Jorge Hermosilla, Carmen Zornoza, José Vicente Sánchez Cabrera y Elena Grau.

Tampoco faltaron a la llamada de los primeros Valenciana i Valencià de l'Any Ana Bonmatí, Rosa María García y Eva Teixidor Aranegui, del Vicerrectorado de Cultura; Ester Alba, ex vicerrectora de Cultura; Olga Mayoral; José Manuel Pastor, ex decano de la Facultad de Economía de la UV; Carles Padilla, exvicerrector de Relaciones Internacionales; y Teresa Conesa. Por la UPV acudieron José María García Álvarez-Coque, Francisco Vallés e Ignacio Andrés Doménech. Compañeros y amigos personales de los homenajeados que dejaron constancia de cuánto aprecio, reconocimiento y estima se han granjeado durante sus enormes y dilatadas carreras profesionales. Entre estos amigos, Joan del Alcázar, Anaclet Pons, Rosario Serra, Fernando Flores, José Luis González Cussac, Rafael Marimón, Javier de Lucas, Rafael Tabares, Consuelo Ramón Chornet, Javier Rodrigo y Javier Boix.

Detrás de cada premiado, obviamente, siempre hay un jurado, un comité que elige al galardonado de "un entre tants", como cantaba Vicent Andrés Estellés. Y ayer, el jurado, en este caso el comité editorial de Levante-EMV, se llevó el reconocimiento unánime de los allí presentes. Los motivos eran incuestionables: mejores galardonados, imposibles. El comité editorial está presidido por la directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, presente también en el acto, junto a los integrantes Juan Lagardera, Paco Lloret, Marina Sender y María Jesús Vicent. De sus reuniones y debates salió esta decisión, aplaudida por numerosos sectores sociales.

Pero, aun con la sala a reventar y gente de pie, todavía había espacio para más afectos. Además de con la alcaldesa, València estuvo representada ayer por los miembros del gobierno María José Ferrer San Segundo, Paula Llobet y Carlos Mundina. En la esfera autonómica, muchos y variados representantes: Asunción Quinzá, Felipe del Baño, Lola Roch, el ex conseller Vicent Soler y el expresidente de la Diputación, Toni Gaspar. Y, por la sociedad civil, la presidenta del Club de Encuentro Manuel Broseta, Amparo Matíes; la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa María Álvarez; el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, Andrés Cervantes; el director de Tirant lo Blanc, Salvador Vives; el director gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, José Antonio Moreno; y el delegado en la Comunitat Valenciana de elDiario.es, Sergi Pitarch.

Un vestido blanco con una flor

Nunca un vestido blanco con una flor significó tanto para tanta gente como ayer. El vestido, alegre, colorido y esperanzador, lo llevaba la oncóloga Anna Lluch. Su fiel escudero, su hijo Vicent, no le perdía ojo. Se la veía radiante, feliz y, como siempre, atenta con los demás. Agradeció el premio a todo el mundo y, sobre todo, a las mujeres con cáncer de mama. Allí, en esa sala, había muchas de ellas, o familiares o amigas. Todo el mundo conoce y ama a alguien que ha sufrido cáncer. Por eso, la emoción estaba a flor de piel, como tan bien dejó patente la conductora del acto, la directora general de Relaciones Institucionales de Levante-EMV, Silvia Tomás.

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Hay actos de los que sales nutrido, feliz, y hay otros de los que sales transformado. Este, el del Valenciano y Valenciana del Año, fue de los segundos. Joan Romero nos hizo sentir buenas cosas; Anna Lluch nos hizo sentir más cosas buenas después. Y más de cien personas salimos de allí sintiendo que la humanidad es bastante mejor de lo que algunos nos quieren hacer creer.