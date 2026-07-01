Vaivén
La comisionada de la dana viaja al foco de las inundaciones de Alemania
Levante-EMV
La comisionada del Gobierno de España para la dana, Zulima Pérez, viaja estos días a la ciudad alemana de Remagen, en la región de Renania Palatinado,, donde se produjeron ahora hace cinco años unas graves inundaciones que dejaron 135 muertos. Por ese motivo se han organizado unas jornadas y Pérez participa este jueves en ellas con una conferencia donde expondrá el caso de la riada de Valencia de 2024. Interviene en concreto en una sesión sobre 'Lecciones aprendidas y buenas prácticas. Las inundaciones del valle de Ahr y Valencia'. Los paralelismos entre las dos tragedias se han subrayado ya en informaciones periodísticas, ya que también en el caso alemán se produjo una alarma tardía, como en Valencia ha destacado la jueza que instruye la causa, y también una descoordinación entre administraciones. La comisionada, que acude con representantes de la Red Innpulso y del Ministerio de Ciència, tiene programada el viernes una visita a la zona afectada por las inundaciones de julio de 2021.
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