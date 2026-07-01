La Comunitat Valenciana se prepara para acoger al eclipse solar

Agosto siempre consigue reunir a miles de espectadores bajo el cielo por las famosas Perseidas, pero este año tendremos otra razón para mirar hacia arriba: el eclipse total de sol. La Comunitat Valenciana será una de las pocas zonas de España que gracias a la franja de totalidad del eclipse podrá verlo con gran claridad. Es así que la Generalitat Valenciana ha creado su propio portal dedicado al eclipse, primero de tres, para preparar a sus ciudadanos para este gran acontecimiento.

Recomendaciones oficiales para ver el eclipse de forma segura

Las recomendaciones que llegan desde la Generalitat no son simples sugerencias, sino consejos reales para que disfrutar de tan increíble evento no signifique un peligro para nadie. Así que no hay que tomárselas a la ligera.

Primero de todo, no hay que mirar directamente al eclipse. Una protección adecuada es esencial, pero siempre la mejor opción para no correr riesgos es evitar mirar el eclipse de forma directa. Aún así, si se quiere vivir la máxima experiencia y mirar directamente, habría que usar protección certificada. Igual que unas gafas de sol protegen a los ojos de la radiación ultravioleta del sol por sus filtros UV, existen gafas especiales para los eclipses con certificación ISO 12312-2 que cumplen los requisitos de seguridad con filtros solares adecuados para los eclipses.

Así mismo, si se quiere fotografiar el eclipse hay que evitar mirarlo directamente por la cámara y usar también filtros solares especiales. Todo que las grandes recomendaciones para un eclipse seguro recaen en la protección de los ojos, la movilidad y planificación para desplazarse a la localización idónea también es algo a tener en cuenta. Ya que pueden darse retenciones y accesos saturados para llegar o salir de las zonas, para lo que se ruega precaución y una planificación previa. Encontrarás estas y muchas más recomendaciones para estar preparado para el eclipse en el portal oficial de los eclipses de la Generalitat Valenciana.