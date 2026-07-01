Vaivén
Conexión generacional entre el PSPV y Verona
Un café en un momento de parón en mitad del plenario de las Regiones y Ciudades Europeas en Bruselas le sirvió al Grupo Europeo Socialista para presumir de "nueva generación progresista" y en ella se encontraba un dirigente del PSPV: Borja Sanjuan. Los socialistas en el Parlamento Europeo colgaron una imagen en su Instagram del portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València junto a la concejala en Verona, Beatrice Verzè, representante del movimiento cívico de la localidad italiana Traguardi.
"Bienvenidos a la nueva generación progresista" señala la cuenta del PES Group con la imagen de Sanjuan y Verzè tomando un café en uno de los momentos de asueto del plenario celebrado en Bruselas y que el propio portavoz socialista en el Cap i Casal compartió después.
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