Conexión generacional entre el PSPV y Verona

Un café en un momento de parón en mitad del plenario de las Regiones y Ciudades Europeas en Bruselas le sirvió al Grupo Europeo Socialista para presumir de "nueva generación progresista" y en ella se encontraba un dirigente del PSPV: Borja Sanjuan. Los socialistas en el Parlamento Europeo colgaron una imagen en su Instagram del portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València junto a la concejala en Verona, Beatrice Verzè, representante del movimiento cívico de la localidad italiana Traguardi.

"Bienvenidos a la nueva generación progresista" señala la cuenta del PES Group con la imagen de Sanjuan y Verzè tomando un café en uno de los momentos de asueto del plenario celebrado en Bruselas y que el propio portavoz socialista en el Cap i Casal compartió después.