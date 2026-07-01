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Sucesos

Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio

El fuego ya está controlado y se ha producido en el Instituto Universitario de Investigación CMT-Clean Mobility&Thermofluids

Incendio en la UPV.

Incendio en la UPV. / Levante-EMV

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Mónica Ros

Teresa Domínguez

València

Treinta personas han sido desalojadas de la Universitat Politècnica de València por un fuego que ya está controlado. El fuego se ha producido en el Instituto Universitario de Investigación CMT-Clean Mobility&Thermofluids que se ubica entre los edificios J y K del campus de la UPV.

Imagen del incendio en la UPV.

Imagen del incendio en la UPV. / Levante-EMV

Al parecer el origen del fuego ha sido la explosión de los uno de los motores sobre los que se estaba en este centro de investigación, por lo que se ha procedido a la evacuación de los edificios aledaños. El fuego se ha detectado con rapidez por la fuerte humareda que sale del edificio debido a la quema del aceite del motor en cuestión.

Los bomberos han trabajado hasta conseguir cerrar un depósito de CO2 y controlar el fuego por lo que las labores se centran ahora en sacar el humo secuencialmente.

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Sin heridos

De momento no hay heridos. Bomberos y agentes del Cuerpo Nacional de Policíasiguen actuando en la zona que no cuenta con mucha afluencia de estudiantes debido al periodo estival, pero sí con más de los previstos ya que se está celebrando en el campus la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la Universidad (PAU).

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