Los destinos de la Comunitat Valenciana del Imserso 26-27: dónde se puede viajar y precios

Las reservas para los viajes anuales del Imserso ya están aquí para los usuarios sénior desde el 22 de junio hasta el viernes 10 de julio de 2026 (ambos incluidos). Entre la oferta de destinos, es siempre famosa el esperar ver en las playas de Benidorm tanto a "guiris" como pensionistas, ¿pero qué otros destinos de la Comunitat Valenciana oferta el Imserso para la temporada 2026/2027?

La costa valenciana como destino pensionista

La Comunitat Valenciana se cuela entre varias de las ofertas de los viajes del Imserso para todo el año, entre las que destacan por supuesto los viajes a la zona de costa peninsular (junto a Andalucía, Cataluña y la Región de Murcia) con o sin transporte.

Esta zona del Mediterráneo no es solo uno de los destinos más codiciados del programa del Imserso por su oferta de playa, sino la amplia red de más de 30 hoteles acreditados donde se alojarán los viajeros que quedan distribuidos entre las provincias de Alicante, Castellón y Valencia con especial dedicación a Benidorm como uno de los destinos más demandados. En esta lista de hoteles del Lote 1 del Imserso correspondiente al turismo en la costa peninsular, en la Comunitat Valenciana se incluyen los siguientes hoteles:

Alicante

Hotel Jaime I 3 estrellas (Benidorm) Hotel Mont Park 3 estrellas (Benidorm) Hotel Brasil 3 estrellas (Benidorm) Hotel Villa Naranjos 3 estrellas (Jávea) Hotel Sol y Sombra 3 estrellas (Benidorm) Hotel Golden 3 estrellas (Benidorm) Hotel Alone 3 estrellas (Benidorm) Hotel Tropic Relax 3 estrellas (Benidorm) Hotel Joya 3 estrellas (Benidorm) Hotel Playas de Guardamar 3 estrellas (Guardamar del Segura) Hotel Playas Torrevieja 3 estrellas (Torrevieja) Hotel Benidorm East 4 estrellas (Benidorm) Hotel Port Fiesta Park 3 estrellas (Benidorm) Hotel Port Vista Oro 3 estrellas (Benidorm) Hotel Magic Rock Gardens 4 estrellas (Benidorm) Hotel Magic Cristal Park 3 estrellas (Benidorm) Hotel Gran Bali 4 estrellas (Benidorm) Hotel Cabana 3 estrellas (Benidorm) Hotel Port Denia 3 estrellas (Denia) Hotel Acapulco 3 estrellas (Benidorm) Hotel Sun Palace Albir 4 estrellas (L’Alfàs del Pi - Albir)

Castellón

Hotel Acuasol 4 estrellas (Peñíscola) Hotel RH Vinaroz Playa 4 estrellas (Vinaròs) Hotel RH Casablanca 4 estrellas (Peñíscola) Hotel Magic Fantasy 4 estrellas (Oropesa del Mar) Hotel Magic Games 4 estrellas (Oropesa del Mar) Hotel Acualandia 4 estrellas (Peñíscola) Hotel Acuazul 4 estrellas (Peñíscola) Hotel RH Don Carlos 4 estrellas (Peñíscola) Hotel Magic Sports 4 estrellas (Oropesa del Mar)

Valencia

Hotel Porto 3 estrellas (Gandía) Hotel RH Bayren Parc 4 estrellas (Gandía) Hotel RH Gijón 3 estrellas (Gandía) Hotel Safari 3 estrellas (Gandía) Hotel Villa Luz 4 estrellas (Gandía)

Para dicho Lote 1, los precios varían entre los meses en que se quiera viajar y más factores:

En temporada baja (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril): los precios van desde 224, 63 euros (8 días y 7 noches) y 270, 39 euros (10 días y 9 noches) sin transporte hasta los 244, 04 euros (8 días y 7 noches) y 309,22 euros (10 días y 9 noches) con transporte.

Mientras que en temporada alta (octubre, mayo y junio) se aplican un suplemento de 100 euros que llevan los precios hasta los 324, 63 euros (8 días y 7 noches) y 370, 39 euros (10 días y 9 noches) sin transporte y 344, 04 euros (8 días y 9 noches) y 409, 22 euros (10 días y 9 noches) con transporte.

Este año se mantiene la reserva de 7.447 plazas a 50 euros dedicadas a pensionistas de rentas bajas, además de una mayor puntuación en el baremo de puntos.

La Comunitat Valenciana como Turismo de escapada

Además del turismo por la costa, el turismo de escapada en diferentes modalidades también atrae muchos viajeros sénior. Los circuitos culturales (6 días y 5 noches) con un precio básico de 312, 51 euros en temporada baja incluyen itinerarios que combinan visitas a las capitales para disfrutar de su patrimonio cultural, en la Comunitat Valenciana esta opción ofrece València y Alacant con extensiones por la Costa Blanca y Utiel-Requena. Para la amplia oferta de las visitas a las capitales de provincia (4 días y 3 noches) a un precio básico de 132, 91 euros los destinos de la Comunitat Valenciana incluyen Alacant, Castelló y València.