Educación
Escola Valenciana estudia acciones judiciales contra la Conselleria de Educación y la acusan de vulnerar el derecho a estudiar en valenciano
La entidad denuncia que la Ley de Libertad Educativa “está provocando situaciones que impiden a muchas familias ejercer el derecho a escolarizar en nuestra lengua” en el proceso de admisión y elección de lengua base para el curso 2026-2027
Escola Valenciana estudia acciones judiciales contra la Conselleria de Educación al entender que se están vulnerando los derechos lingüísticos. En concreto, en el marco del proceso de admisión y elección de lengua base para el próximo curso, 2026-2027, acusan al departamento que dirige Carmen Ortí de “vulnerar el derecho a estudiar en valenciano”.
En concreto, la entidad estudiará, caso por caso, la posibilidad de emprender acciones judiciales. Aseguran que han trasladado a su servicio jurídico las reclamaciones recibidas de familias de distintos centros educativos que “no han visto respetada su elección” en el proceso de admisión y configuración de lengua base para el próximo curso 2026-2027.
Desde la Comisión de Educación de la entidad aseguran que las reclamaciones que han recibido ”ponen de manifiesto un patrón que se repite”. “Hay muchas familias que, pese a haber elegido el valenciano como lengua base, no han podido escolarizar a sus hijas e hijos en esta lengua”, dicen.
Pocas plazas en aulas en valenciano
Y dicen que se debe al escaso número de plazas de aulas en valenciano “a pesar de existir una demanda suficiente o, incluso, mayoritaria”. Consideran que la forma de configurar los grupos no responde al deseo de las familias, y que se tiende a asignar al alumnado la lengua base castellano. “Además, hay que sumar una grave falta de transparencia en cuanto a los datos para configurar las unidades, y la ausencia de una respuesta efectiva por parte de la Administración a las reclamaciones presentadas”, denuncian.
Este pasado mes de junio, la asociación Famílies pel Valencià denunciaba que la Conselleria de Educación no habçia rectificado la configuración de la lengua base en la mayoría de centros que habían pedido que la segunda aula de infantil de 3 años se configurara en valenciano.
La lengua base de estas aulas se había asignado teniendo en cuenta solo el proceso de admisión del alumnado que se incorporó a las aulas de 2 años el curso 2025/2026, dejando sin margen a los niños que se incorporaran al sistema educativo con 3 años en el curso 2025/2027.
"Desprecio hacia nuestra lengua"
Para la presidenta de Escola Valenciana, Rosanna Martínez, esta situación es un síntoma del “desprecio de las instituciones hacia nuestra lengua”. “El Consell tiene clara su política respecto al valenciano: minimizarlo y hacerlo desaparecer; vulneraciones como estas demuestran la intencionalidad real de sus políticas educativas”, añade.
“La mal llamada Ley de Libertad Educativa, lejos de proporcionar libertad, genera inseguridad jurídica, desprotección para las familias y una reducción efectiva de la oferta educativa en valenciano”, destacó Martínez.
En este sentido, aseguran que ofrecerán asesoramiento jurídico a las familias afectadas e impulsarán “todas las actuaciones necesarias para que el derecho a estudiar en valenciano deje de ser una expectativa y se convierta en una realidad garantizada por la Administración educativa”. “El valenciano en el sistema educativo es un pilar indispensable para una educación de calidad e inclusiva”, concluye Rosanna Martínez.
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