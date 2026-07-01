Pérez Llorca sobre su confirmación por Feijóo como candidato a la Generalitat: "Yo tengo muchos gestos de mi partido todos los días. Cada partido tiene sus tiempos"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido este martes a la toma de posesión de Jesús Lancis como rector de la Universitat Jaume I de Castellón. Tras dicho acto, Pérez Llorca se ha pronunciado sobre si confía en que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, efectúe en su visita a Castellón este viernes algún gesto que le confirme como candidato a la presidencia de la Generalitat. En ese sentido, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que "yo tengo muchos gestos de mi partido todos los días. Imagínese qué gesto que el señor Feijóo me pidiese a mí que fuese presidente de la Generalitat. No sé si habrá algún gesto que supere eso". En ese sentido, ha señalado que "cada partido tiene sus tiempos". Así, ha señalado que el calendario interno ha establecido que primero se anunciará los candidatos a las capitales de provincias para el mes de julio y que en septiembre anunciará los candidatos a las comunidades autónomas. "Mi obligación es cumplir con esa misión que me pidieron las Cortes valencianas y es trabajar todos los días para mejorar las condiciones de vida de la Comunitat Valenciana".

Presupuestos autonómicos

El jefe del Consell también ha confiado en aprobar los presupuestos de la Generalitat "con casi toda seguridad" tras el debate de las enmiendas parlamentarias. En ese sentido, Pérez Llorca ha aseverado que "lo importante es que haya presupuestos", pues "es lo que quiere la sociedad valenciana". En ese sentido, ha aseverado que "con casi toda seguridad es que así será" y que"vamos a ver cómo transcurre el mes", confiando en que se debatan, transaccionen y se corrijan alguna de las enmiendas presentadas.

Sobre la dana

Sobre la querella del PSPV contra el expresident Carlos Mazón por presunto falso testimonio sobre la dana en la comisión de investigación del Congreso, el jefe del Consell ha señalado: "Respeto mucho las investigaciones y las decisiones judiciales. Lo que tengo claro y lo dije el primer día en que fui al debate de investidura es que las administraciones no habían estado a la altura en la gestión de la dana y que mi partido había asumido responsabilidades políticas y especialmente el señor Mazón asumió la máxima responsabilidad política, que fue dimitir como presidente". En cambio, ha señalado, "las otras administraciones dirigidas por el Partido Socialista no han asumido ninguna". Por lo tanto, ha aseverado, "yo creo que nosotros hemos sido ejemplares en eso". Así, ha apelado a dejar que los tribunales investiguen y lleguen a sus conclusiones. Ha recordado que "la jueza que investiga la causa de la dana pidió al Tribunal Superior de Justicia que se investigase al señor Mazón y el Tribunal Superior de Justicia concluyó que no había que hacerlo y yo a eso guardo muchísimo respeto".

Alegaciones a la regularización

Asimismo en relación con la presentación de la Generalitat valenciana de alegaciones para que paralice la regularización masiva de inmigrantes de Pedro Sánchez ha apelado a dejar trabajar a la justicia. "A nosotros desde el primer momento no nos gustaba ese proceso de regularización, lo veíamos con mucho oscurantismo, muchas prisas por parte del Gobierno de España y, como un gobierno que ha maltratado tanto a nuestra Comunidad y nos ha engañado tantas veces hemos pedido a la justicia es que aclare si está bien o está mal hecho. Si ahora el Tribunal Supremo decide enviarlo al Tribunal de la Unión Europea, pues nosotros acatamos su decisión y esperamos la respuesta". Ha justificado la petición de medidas cautelares, porque generalmente se suelen pedir en cualquier procedimiento y entra dentro de la normalidad de los procedimientos judiciales". Preguntado si considera que está mal hecho dicho decreto, ha señalado que si no, no lo hubiésemos recurrido.

Bolaños y el sanchismo

En relación con la tranquilidad del ministro Bolaños frente al decreto de regularización de inmigrantes, Pérez Llorca ha señalado que "hace mucho tiempo que el Gobierno de España si está en alguna situación es de intranquilidad absoluta; no se le aprueba nada en el Congreso, no saca nada adelante; todo lo que anuncian no lo cumplen. Si el señor Bolaños está tranquilo con la situación que está atravesando España y el país todavía es más preocupante".

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Ojo clínico de Morant

Respecto por la situación de Vicent Mascarell sobre la apertura de procedimiento abreviado contra el secretario de Organización del PSPV por un presunto delito de calumnias hacia el Partido Popular, el titular del Gobierno valenciano ha indicado que la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, "tiene un ojo clínico": "primero puso de número dos al señor Ábalos a las Cortes Generales y fíjense cómo ha acabado. Luego eligió como presidente del partido a José María Ángel, que ha acabado dimitiendo por falsear sus títulos universitarios y que ahora está en investigación judicial. Luego elige de dos al señor Mascarell, que lo van a procesar por un delito de odio. Hay que ver qué ojo clínico tiene la señora Diana Morant. Y ahora también me explico por qué el señor Bielsa huyó de ella, porque yo creo que tendrá miedo también a que acabe afectado". Al fin y al cabo, ha señalado, "todos los días leemos en la prensa una nueva imputación de un cargo socialista que afecta de lleno también a los socialistas valencianos". Algo que a su juicio "refleja la situación de resistencia y agonía que tiene el Sanchismo y especialmente también el Sanchismo en la Comunitat Valenciana".