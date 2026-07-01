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Presupuestos Generalitat 2026

Pérez Llorca responde a la enmiendas ultras de Vox sobre feminismo y migración: "Se corregirán o no"

El 'president' evita mostrar su respaldo a las enmiendas de los voxistas como eliminar el Pacto contra la Violencia Machista o destinar 4 millones a fomentar el retorno de extranjeros

Juanfran Pérez Llorca interviene en la toma de posesión del nuevo rector de la UJI, Jesús Lancis, este miércoles.

Juanfran Pérez Llorca interviene en la toma de posesión del nuevo rector de la UJI, Jesús Lancis, este miércoles. / Andreu Esteban / EFE

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Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

Con un genérico y poco concreto "vamos a ver cómo transcurre el mes", Juanfran Pérez Llorca ha despejado a córner, al menos por unos días, la presión de Vox y sus enmiendas. Poco más de 24 horas después de que los voxistas registraran sus propuestas de modificación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, gran proyecto del gobierno valenciano, y con la pelota en el tejado del Consell y el PP, su máximo responsable ha evitado concretar qué será de ellas. "Se debatirá, se transaccionarán algunas enmiendas, se corregirán o no se corregirán", ha indicado este miércoles. O lo que es lo mismo: ni sí, ni no, ni todo lo contrario.

Llorca no estuvo en el partido de fútbol que jugaron el pasado fin de semana algunos cargos políticos contra periodistas, pero ha lucido este miércoles capacidad regateadora para evitar posicionarse sobre las exigencias de sus aliados en las Corts. Estos, de hecho, han asegurado que la "mayoría" de las propuestas están pactadas con los 'populares', algo que la formación conservadora no ha confirmado, y ante lo que el jefe del Consell ha esquivado entrar, sin dar por garantizado que las peticiones de los voxistas vayan a salir adelante. Ahora bien, sí ha aventurado que los presupuestos se van a aprobar "con casi toda seguridad".

Hasta qué punto esa "casi toda seguridad" de sacar adelante las cuentas supone asumir las reclamaciones de Vox es el interrogante que se abre para las próximas semanas, que se prevén intensas en los despachos parlamentarios y del Consell. Sin un documento que especifique los compromisos de la investidura del pasado mes de noviembre, los presupuestos (y su ley de Acompañamiento, cuyas enmiendas vendrán inmediatamente después) son la prueba del algodón en el nivel de influencia del partido de Santiago Abascal en la acción del Ejecutivo autonómico.

En ese sentido, la principal piedra será la inclusión de la expresión "prioridad nacional". Es la exigencia estrella de la formación de ultraderecha, introducida en las cuentas a partir de las fichas de objetivos de las ayudas sociales y de vivienda. El síndic de Vox, José María Llanos, ya presumió el lunes que la Comunitat Valenciana será la primera donde se incluya este concepto en unos presupuestos. De momento, la fórmula reclamada por los voxistas se basa en un "arraigo real, duradero y prolongado", aunque sin especificar las reclamaciones para endurecer estas condiciones.

Exigencias voxistas

Además de esta, los voxistas también han entrometido a las cuentas de Pérez Llorca en su discurso para "fomentar el retorno de personas migrantes", un apéndice para el que han pedido destinar hasta 4 millones pese a no tener competencias en inmigración. Dentro de este conjunto de enmiendas está convertir la Oficina Valenciana de Inclusión, un servicio de apoyo a personas migrantes para fomentar su integración, en la Oficina de Arraigo y Retorno, donde solo el nombre ya anticipa sus hipotéticos objetivos.

Pero la presión de la formación va más allá de los temas migratorios y zarandea también cuestiones sobre la igualdad de género y el feminismo. De hecho, los voxistas reclaman eliminar el punto del articulado de la ley de Presupuestos que se refiere al Pacto Valenciano contra la Violencia Machista, un tema sobre el que los populares sí han marcado más terreno respecto a los de Abascal. A ello se añade la petición de suprimir de los objetivos de las partidas de Atención Hospitalaria que se garanticen "los derechos sexuales y reproductivos" de las mujeres.

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La posición del PP sobre estas exigencias, sin embargo, tendrá que aclararse en los próximos 30 días ya que el calendario parlamentario es el que es y en las Corts hay varias metas volantes que se sitúan como examen de esta relación. El próximo 9 de julio estarán las enmiendas a la ley de Acompañamiento, un nuevo termómetro de presión por parte de los voxistas, y el lunes siguiente, el día 13, comenzará el debate en comisión. Ahí se verá la capcidad de acuerdo para acabar desenredando o no la posibilidad de que haya un pacto en los plenos definitivos: el 24 y el 31 de julio.

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