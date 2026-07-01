El precio de la vivienda obliga a más familias a acudir por primera vez al banco de alimentos: "Hay que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera"

Sofía tiene 29 años y lleva 4 años en España. Sin embargo, es la primera vez que está haciendo cola para el reparto del Banco de Alimentos de València. Lo hace ante una situación límite y un precio de la vivienda que la obliga a elegir: o para el alquiler o llenar la nevera. "En casa vivimos cinco personas: mi marido y yo, mi suegra y mis dos hijas, de 12 años y un bebé de meses. Pero el único sueldo que entra fijo es el mío y o destinamos íntegramente al alquiler de 850 euros al mes que pagamos por un piso de dos habitaciones. Mi marido trabaja en lo que puede y sin contrato. Me daba vergüenza pedir alimentos pero al final no me ha quedado más remedio", explica la mujer, con su hija de 12 años al lado.

La familia de Sofía vive en un piso íntegro para ellos pero muchas de las personas que conforman el listado de reparto del Banco de Alimentos de València vive en una habitación alquilada, por precios que no bajan de 350 euros y que superan incluso los 500. Es el caso de Felipe, de 23 años, que paga 400 euros por una habitación; o el de Clarisa y Sandra, de 32 y 22 años que son "casi familia" al compartir una misma habitación para las dos por la que pagan 350 euros. "En el piso somos 8 personas para tres habitaciones y un único baño minúsculo", explican. Amparo tiene 35 años y paga 500 euros por una habitación. "Es la primera vez que vengo al reparto de alimentos y no se lo he dicho a nadie de mi entorno", reconoce la joven valenciana.

Reparto de alimentos en Mestalla. / Francisco Calabuig / LEV

El Banco de Alimentos de Valencia hace dos repartos semanales (martes y jueves) en las instalaciones del estadio de Mestalla. En total, en Mestalla se atienden a unas 2.800 personas al mes. El presidente del Banco de Alimentos de Valencia, Jaime Serra, afirma que la entidad atiende al mes a 55.000 familias y tiene en lista de espera a más de 200. "Ofrecemos alimentos a 185 entidades sociales, tenemos 18 días de reparto semanal en nuestra sede de la Pobla de Vallbona, también repartimos en Alfafar, Catarroja y Picanya y lo seguiremos haciendo hasta que la reconstrucción sea una realidad y no dudamos en dar la voz de alarma porque hay mucha necesidad. Nosotros la vemos a diario. Antes en estas colas había muchas personas mayores. Ahora son todo jóvenes, familias. El perfil es de personas entre los 27 y los 42 años. Y tienen trabajo, pero la vivienda se lleva todos los ingresos así que se apuntan aquí, o los derivan van desde los servicios sociales de las localidades donde viven. El número de usuarios se ha incrementado un 15%", explica Serra.

Campaña "Ningún hogar sin alimentos"

El reparto de Mestalla sirve también para presentar la campaña solidaria 'Ningún hogar sin alimentos', impulsada por la Fundación 'la Caixa' y CaixaBank con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), para visibilizar la iniciativa y promover la participación ciudadana en la donación de alimentos. "La sociedad valenciana es solidaria", recalca Serra.

El Valencia CF lleva cediendo el estadio de Mestalla de forma periódica durante más de seis años, desde mayo de 2020, convirtiéndose así en un punto de referencia de reparto de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad. "Nos gustaría que el Ayuntamiento de Valencia colaborara con nosotros de alguna manera, incluyendo la cesión de algún espacio pero como no es así agradecemos al Valencia CF su colaboración", recalca el presidente del Banco de Alimentos de València.

La campaña 'Ningún hogar sin alimentos', que inició su séptima edición el pasado 9 de junio, tiene como objetivo recaudar fondos para garantizar una alimentación digna a las personas atendidas por los Bancos de Alimentos de toda España.

Desde su puesta en marcha en 2020, la iniciativa ha recaudado más de 13 millones de euros y ha permitido distribuir más de 12.500 toneladas de alimentos básicos. Solo en 2025, la campaña alcanzó una recaudación cercana a los 2,1 millones de euros, lo que permitió distribuir el equivalente a cerca de 1.400 toneladas de alimentos, mientras que en la Comunitat Valenciana se superaron los 145.000 euros.

Gracias a estos recursos, los 53 Bancos de Alimentos asociados a FESBAL pueden seguir desarrollando su labor junto a cientos de entidades sociales, dando apoyo a miles de personas en todo el territorio nacional.

Noticias relacionadas

Inmaculada Ibáñez, directora de la Fundació VCF junto al embajador del Valencia, Ricardo Arias, junto a la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Olga García, la responsable de la Acción Social de la entidad en la Comunitat, Encarna Alcaide, y la responsable territorial de la Fundación 'la Caixa' en la Comunitat, Soraya Casado, han visitado el punto de reparto de alimentos para poner en valor "la importancia de este tipo de acciones para dar respuesta a necesidades básicas como la alimentación y contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de personas".