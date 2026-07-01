Los Premios LAIK reconocen el talento digital valenciano más allá de los likes

Cintillo Premios Laik bueno / ED

Hubo aplausos, nervios, reencuentros y muchos móviles grabando el momento. Lo que durante años había ocurrido al otro lado de una pantalla encontró este miércoles su reflejo sobre un escenario. La primera edición de los Premios LAIK vistió Valencia de gala para reunir en el Hotel Las Arenas el talento digital de la terreta y poner en valor una realidad que ya nadie discute: los creadores de contenido han revolucionado la manera de comunicar, entretener e inspirar desde las redes sociales. Porque detrás de cada post viral hay mucho más que una cámara. Hay creatividad, estrategia, constancia y una capacidad extraordinaria para conectar con miles -e incluso millones- de personas.

Impulsados por Levante-EMV junto a Caixa Popular y ESIC, con la colaboración de Teika, QuirónsaludFoturHosbec, el Ayuntamiento de Moncada y el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, estos esperados galardones reunieron a influencers, instituciones, empresas y representantes de la sociedad valenciana en una noche que confirmó que el universo digital ya forma parte de nuestro presente. La gala estuvo conducida por los periodistas de Levante-EMV Paula Fernández y Esteban San Canuto, mientras que el director del periódico, Joan-Carles Martí, fue el encargado de intervenir al inicio del acto para dar la bienvenida a los asistentes e introducir una ceremonia que nacía con vocación de convertirse en una cita imprescindible dentro del calendario.

Los premiados de la primera edición

El recorrido por las nueve categorías comenzó con la categoría Deporte, patrocinada por Teika, en la que Begoña Cano, directora de Comunicación de Teika, hizo entrega del trofeo a la piloto Nerea Martí por inspirar dentro y fuera de la pista con una trayectoria profundamente marcada por el esfuerzo y la constancia. Acto seguido, Elisa Escorihuela fue reconocida en Salud y Nutrición, la categoría patrocinada por Quirónsalud, y recogió el galardón de las manos de Rosa Ruiz, directora territorial de Comunicación y Relaciones Externas de Quirónsalud Levante, para felicitarla por una labor divulgativa que ha hecho del rigor una referencia en redes sociales.

A continuación, Amparo Barbeta, redactora jefa de Cultura, Sociedad y Deportes de Levante-EMV, hizo entrega del premio Lifestyle a Nuria Adraos por haber construido un universo creativo y auténtico que trasciende todas las tendencias. La gastronomía no tardó en tomar su lugar con Enjoy by Ana, premiada en la categoría Gastro & Foodie por aproximar la cocina valenciana y las experiencias culinarias a miles de personas desde la cercanía y la pasión. El distintivo fue entregado por Belén Campos, responsable de Comunicación Quironsalud.

Después llegó el turno de Viajes, patrocinado por Hosbec, donde Cristian Delgado recibió el reconocimiento de las manos de Mayte García, directora ejecutiva de Hosbec, por su capacidad para despertar las ganas de descubrir el mundo a través de cada uno de sus posts. Justo en el ecuador de la gala, la categoría Contenido en Valenciano, entregada por Joan-Carles Martí, puso en relieve el trabajo de Jajajers (Alexis y Jorge), quienes pisaron la tarima para recoger un galardón que premia su necesaria labor para acercar nuestra lengua a las nuevas generaciones desde el humor y la identidad.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la categoría Superación, patrocinada por ESIC. Roque Star recogió el premio por parte de Zarza León, directora de Comunicación de ESIC en la Comunitat Valenciana, por convertirse en un auténtico ejemplo de resiliencia y demostrar a diario que una actitud positiva es capaz de derribar cualquier barrera. Enseguida le tomó el relevo Humor & Entretenimiento. Benja Serra subió al escenario para recibir de las manos de Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, el reconocimiento a una trayectoria que ha convertido el humor cotidiano en un fenómeno capaz de conectar con millones de personas.

Influencer del Año

El broche de oro llegó con el premio Influencer del Año, patrocinado por Caixa Popular, que recayó en la joven Aitana Soriano. Cristina Pérez, directora de Responsabilidad Social de Caixa Popular, fue la encargada de hacer entrega de un reconocimiento que simboliza mucho más que una trayectoria construida desde la autenticidad, la cercanía y una conexión inquebrantable con su comunidad.

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Tras la entrega de los nueve galardones, la actuación musical de Jarana’s armonizó el final del encuentro antes de dar paso al cóctel en el que premiados, invitados y distintos colaboradores tuvieron la oportunidad de compartir una noche llamada a marcar un antes y un después para el ecosistema digital valenciano. Porque, más allá de los focos, las métricas o el número de seguidores, los Premios LAIK pudieron demostrar que el verdadero éxito sigue midiéndose en algo mucho más difícil de conseguir: la capacidad de emocionar, inspirar y crear conexiones reales. Y, como se vio sobre el escenario, todo apunta a que esta primera edición no quedará en un punto final, sino más bien en el comienzo de una historia con mucho recorrido -e influencers- por delante.