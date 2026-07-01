Valencia se convierte en el epicentro de la IA con la llegada del foro VSCF 2026

La ciudad de València volverá a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad internacional de la inteligencia artificial los días 2 y 3 de julio con la celebración del ValgrAI Scientific Council Forum (VSCF 2026). Organizado por ValgrAI junto a la Universitat Politècnica de València (UPV), el encuentro arrancará en el Paraninfo de la universidad y continuará al día siguiente en la ETSINF con la celebración del X Encuentro de la UMI.

Tras consolidarse en ediciones anteriores como una cita de referencia, el foro reunirá nuevamente a investigadores, profesionales, empresas y estudiantes para compartir conocimiento sobre los últimos avances en inteligencia artificial y analizar su impacto en ámbitos estratégicos. Su programa combina investigación de primer nivel, aplicaciones reales y espacios de reflexión, reforzando el papel de la Comunitat Valenciana como uno de los focos de innovación en IA.

El programa contará con la participación de figuras internacionales de reconocido prestigio. Virginia Dignum, profesora de Umeå University y especialista en ética de la inteligencia artificial, reflexionará sobre los desafíos de desarrollar tecnologías responsables. José María Azorín, de la Universidad Miguel Hernández, presentará los avances más recientes en interfaces cerebro-máquina aplicadas a la rehabilitación. Por su parte, Hiroaki Kitano, Chief Technology Officer y Senior Executive Vice President de Sony Group Corporation, ofrecerá una visión sobre el papel de la IA en la transformación de la investigación científica.

Espacio de colaboración

Junto a las conferencias magistrales, investigadores e investigadoras vinculados a ValgrAI expondrán algunos de sus trabajos más recientes. El foro también dará voz a compañías como S2 Grupo, Pangeanic, Nunsys, Veolia e Idrica, que mostrarán experiencias de aplicación de la inteligencia artificial en sectores como la industria, la gestión del agua o las ciudades inteligentes. El programa incluye además una mesa de debate con el Scientific Council de ValgrAI, integrada por Ramón López de Mántaras, Tom Dietterich, Virginia Dignum y Hiroaki Kitano, centrada en los retos y la evolución de los modelos de IA.

Esta edición cuenta igualmente con la colaboración de Pangeanic, Veolia, Idrica, S2 Grupo, Baleària, Valencia Innovation Capital, SH Valencia Palace y Pentec, entidades que respaldan una iniciativa orientada a impulsar la investigación y la innovación en inteligencia artificial. Además, todas las sesiones podrán seguirse también en directo mediante streaming.

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Más allá de su contenido científico, el VSCF 2026 se plantea como un espacio para fomentar la colaboración entre universidades, empresas y administraciones públicas, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la creación de nuevas oportunidades. Por ello, se presenta como una cita de interés tanto para especialistas del sector como para cualquier persona que quiera conocer de cerca el presente y el futuro de la inteligencia artificial.