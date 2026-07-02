'Bajo tierra' pone el foco en 'Las víctimas y su lucha contra el olvido'

Durante años, la versión oficial sostuvo que el accidente de metro de València del 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, fue una tragedia «imprevisible» e «inevitable». Sin embargo, la lucha de las víctimas y sus familiares logró reabrir la causa hasta que, en enero de 2020, cuatro exdirectivos de FGV fueron condenados a 22 meses de prisión después de admitir que el accidente ferroviario se podía haber evitado, poniendo fin a catorce largos años de silencio, denuncias y movilización.

Con motivo del vigésimo aniversario de la tragedia, Levante-EMV estrena 'Bajo tierra: el accidente de metro de València', un videopódcast original de tres episodios en el que los periodistas de Levante-EMV Isabel Olmos, Elena MartínezLaura Ballester, Marta RojoPaula FernándezEsteban San Canuto y David García reconstruyen las claves de un caso marcado por el dolor de las víctimas, la censura informativa y la manipulación política.

Cientos de personas se concentran en la Plaza de la Virgen para exigir justicia contra los responsables del accidente del metro de València. / Levante-EMV

La segunda entrega de la producción audiovisual, ya disponible en la web de Levante-EMV y en los perfiles oficiales de la cabecera en Youtube, Spotify y Apple Podcasts, pone el foco en 'Las víctimas y su lucha contra el olvido'.

Del dolor a la indignación

Después de analizar en el primer capítulo las causas que provocaron el descarrilamiento del tren 2068 cuando recorría el túnel que conecta las estaciones de Plaza de España y Jesús, y de abordar las primeras horas de desconcierto, con los responsables políticos y técnicos centrados en construir una versión oficial mientras otros luchaban por sobrevivir, el segundo capítulo sale a la superficie para entender qué pasó después del accidente. Porque después del 3 de julio de 2006, no solo hubo víctimas, hubo silencio.

Efectivos de seguridad en la estación de Jesús tras el accidente de metro de València el 3 de julio de 2006. / Levante-EMV

Cuando las cámaras dejaron de apuntar a la curva de la estación de Jesús y la tragedia desapareció de los titulares, comenzó otra batalla: la de las víctimas y sus familiares contra el silencio institucional. A través de sus testimonios, el capítulo reconstruye cómo el dolor dio paso a la indignación ante una investigación cerrada con rapidez, la falta de respuestas y la sensación de haber sido abandonados por las instituciones.

El documental recorre también el nacimiento de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (Avm3J) y los nueve años de concentraciones mensuales para exigir justicia contra los "0 responsables" que mantuvieron viva la memoria del accidente frente al olvido. Desde el duelo colectivo que vivió Torrent, municipio que perdió a 21 vecinos, hasta el punto de inflexión que supuso la emisión del programa Salvados en 2013, el episodio narra cómo la perseverancia de las familias consiguió romper el muro de silencio, reabrir el debate público y abrir el camino hacia una nueva comisión de investigación.

La entrega concluye con una reflexión sobre el perdón. Y es que, más que unas disculpas, los afectados reclaman un reconocimiento explícito de los errores cometidos durante la gestión política y judicial del accidente.

Mañana, último capítulo

El desenlace de 'Bajo tierra: el accidente de metro de València' estará disponible a partir de mañana viernes, 3 de julio, coincidiendo con el XX aniversario del accidente ferroviario. Titulado 'La justicia que llegó 14 años tarde', el episodio se centra en la causa judicial y está dedicado al largo camino hacia la verdad. Analiza, además, cómo las investigaciones posteriores, las revelaciones periodísticas y la reapertura de la causa desmontaron la versión oficial sostenida durante años por los responsables de la Generalitat Valenciana y FGV.

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El relato culmina con el juicio celebrado en enero de 2020, cuando cuatro exdirectivos de la empresa pública fueron condenados a 22 meses de prisión después de admitir su responsabilidad y reconocer que el accidente podía haberse evitado, cerrando así una lucha de casi catorce años impulsada por las víctimas y sus familias.