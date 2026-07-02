Aemet avisa de una posible nueva ola de calor en la Comunitat Valenciana: las temperaturas superarán los 40 grados

El calor no da tregua en la Comunitat Valenciana con valores por encima de los habituales en este mes de junio. Tanto es así, que en la ciudad de València se ha registrado la primera noche tórrida del verano, con termómetros que no bajaron de los 25 grados. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta situación ha sido generalizada en muchos puntos de la Comunitat, tanto en la zona costera como en el interior.

Desde AEMET advierten que este episodio de calor podría intensificarse a partir del sábado 4 de julio. Aunque todavía es pronto para confirmar si se tratará oficialmente de una nueva ola de calor, el organismo no descarta esa posibilidad. De confirmarse, sería la segunda ola de calor registrada este verano, tras la vivida a finales de junio.

En la Comunitat Valenciana, el ascenso de las temperaturas comenzará a hacerse más evidente a partir del domingo 5 de julio. El calor irá aumentando de forma progresiva hasta alcanzar su punto álgido entre el lunes y el martes, jornadas en las que se espera que los termómetros superen los 40 grados en numerosos municipios del interior. A partir del miércoles, las previsiones apuntan a un ligero descenso de las temperaturas.

Según las previsiones del organismo, el episodio se extenderá desde el domingo hasta, al menos, el miércoles. Las previsiones apuntan a qué en la zona costera las temperaturas aumentarán entre dos y tres grados, mientras que en zonas del interior el aumento será más pronunciado con subidas de hasta 7 grados más.

Los municipios dónde más calor se registrarán

Las previsiones sitúan a Xàtiva entre los municipios donde se alcanzarán las temperaturas más elevadas de la Comunitat Valenciana. Los modelos meteorológicos prevén una subida progresiva de las máximas, llegando a su pico el martes con termómetros alcanzando los 42 grados. El miércoles se espera un ligero descenso, aunque los termómetros seguirán rondando los 40 grados.

En el litoral, las máximas serán más contenidas y se moverán alrededor de los 34 grados. Sin embargo, la elevada humedad y la alta temperatura del mar Mediterráneo incrementarán la sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día y la noche.

Noches tórridas en la Comunitat Valenciana

La abundante nubosidad baja que predominó durante la jornada de este miércoles impidió que las temperaturas descendieran durante la madrugada, dejando la primera noche tórrida del verano en la Comunitat Valenciana. Según la AEMET, las temperaturas mínimas no bajaron de los 25 grados en amplias zonas del territorio, tanto en áreas urbanas y rurales de la provincia de Valencia como en el litoral norte de Alicante.

Se considera una noche tropical cuando la temperatura mínima no baja de los 20 grados, una noche tórrida cuando no desciende de los 25 grados y una noche infernal cuando los termómetros permanecen por encima de los 30 grados durante toda la madrugada.

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En los últimos años, este tipo de noches se han vuelto cada vez más frecuentes en la Comunitat Valenciana. Entre los principales factores destaca el aumento de la temperatura del mar Mediterráneo, que ya supera los 25,2 grados y pierde parte de su capacidad para refrescar el ambiente durante la noche, favoreciendo que el calor se mantenga incluso de madrugada.