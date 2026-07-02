Argüeso pide un careo con la alcaldesa de Torrent para aclarar las llamadas el día de la dana

La defensa de Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias investigado en la causa de la dana, ha pedido a la jueza un careo entre el excargo y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, para depurar las "contradicciones" sobre la llamada telefónica que ambos mantuvieron el 29 de octubre de 2024 y en la que, según Folgado, avisó al cargo autonómico del desbordamiento del barranco de l'Horteta porque iba "completamente desbocado". En un escrito presentado este jueves, su abogado reclama confrontar directamente a Argüeso con la primera edil al apreciar "una contradicción directa, objetiva y relevante" sobre cómo se produjo esa comunicación, su contenido exacto y la información que supuestamente se trasladó al exalto cargo.

El núcleo de la discrepancia está en el registro de llamadas. Folgado declaró que fue ella quien telefoneó a Argüeso en torno a las siete de la tarde para avisarle de que la zona de El Pantano estaba inundada y de que podía haber una víctima. La defensa lo niega: sostiene que fue el investigado quien la llamó dos veces -a las 19:07 y a las 19:08, con duraciones de apenas cuatro y cinco segundos- sin obtener respuesta, y que fue ella quien devolvió la llamada a las 19:10, ya con una conversación de poco más de dos minutos.

Más allá de quién marcó primero, el abogado niega que en esa conversación se trasladara a Argüeso una emergencia "generalizada" en Torrent, un fallecimiento confirmado o una inundación del alcance que después se ha atribuido a esa llamada. Subraya, además, que la propia Folgado reconoció no recordar las palabras exactas ni la respuesta del exalto cargo, al alegar que fueron "momentos de muchas llamadas". El escrito considera que ni una nueva declaración aislada ni el listado de llamadas bastan para resolver la contradicción, porque afecta "al contenido mismo de una conversación" entre dos versiones incompatibles y por eso reclama el careo.

De forma subsidiaria, para el caso de que el juzgado no acuerde el careo, la defensa pide que se tome una nueva declaración ampliatoria a Folgado, con exhibición previa del registro de llamadas. La causa investiga la gestión de la dana, que causó más de dos centenares de víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que la declaración de la alcaldesa del PP, prestada el pasado mayo, fue considerada por la instructora "extensa y clara" y comprometedora para Argüeso. La alcaldesa aseguró haber alertado en directo del desbordamiento del barranco de l'Horteta, afluente del Poyo, mientras el exalto cargo permanecía reunido en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) junto a la consellera, Salomé Pradas. Ninguno de los presentes en el Cecopi dijo nada sobre el barranco del Poyo ni otros barrancos tributarios como el de l'Horteta.