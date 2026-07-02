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Compromís 'rivaliza' con Morant... en Gandia

El diputado Gerard Fullana realiza un acto en Gandia

El diputado Gerard Fullana realiza un acto en Gandia / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

Diana Morant hizo el miércoles por la tarde-noche su puesta de largo como candidata del PSPV a la Generalitat. Para ello, tiró de terreno conocido y convocó a los suyos en su casa, Gandia, localidad de la que fue alcaldesa entre 2015 y 2021. Sin embargo, ese territorio socialista tuvo casi a la vez una pequeña pica naranja con el logo de Compromís. Los valencianistas celebraron a unos cuantos metros de la plaza Elíptica donde se arremolinaron más de medio millar de cargos del puño y la rosa un acto con su portavoz de Educación en las Corts, Gerard Fullana.

"En Gandia, sala llena con más de 100 personas par ahablar cara a cara sobre la escuela pública", explicó en sus redes sociales este jueves Fullana que compartió mesa con Carles Fuster y Raquel Esteve. "Es importante no rehuir de ninguna pregunta ni reflexión", añade el diputado que con su evento hasta consiguió rivalizar, un poco, con la convocatoria de la dirigente socialista.

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