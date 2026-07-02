Se desprende parte del techo de la sala de endoscopias del hospital Clínico de València

El (mal) estado del hospital Clínico de València es un asunto recurrente por la encadenación de averías y problemas con la infraestructura de su edificio principal. Si hace un mes una rotura de una tubería provocó un río de agua plantas abajo, esta semana se ha producido el desprendimiento de una parte del techo de una de las salas de endoscopias. Fue el martes, aunque el incidente se produjo, como explican fuentes oficiales del hospital, antes del inicio de la actividad en la sala, por lo que no hay ningún herido. En un primer momento, la información que había trascendido era que el accidente se había producido en uno de los quirófanos del centro.

La caída de una de las luminarias se ha producido en una de las salas de despertar de la zona de endoscopias, no en la zona donde se realizan los procedimientos; de ahí la posible confusión inicial. Una vez sucedido, el centro ha revisado la sala y ha constatado que se debe "realizar una actuación sobre el techo". Asimismo, esto ha llevado al centro a clausurar la sala de arriba "de forma provisional" mientras se revisa. Satse alertaba esta mañana que había temor por si se desprendía todo el techo y, con este, el suelo de la sala justo encima.

Desde el centro, explican que la actividad que se realizaba en estas dos salas se ha reubicado en otros espacios por lo que "no se ha suspendido ninguna actividad" y el hospital sigue prestando el mismo servicio que antes. "El servicio de endoscopias sigue con normalidad y el de las técnicas de la sala de arriba, igual", comentan estas fuentes. El incidente sería, por tanto, menos grave que el ocurrido a mediados de junio que obligó a evacuar a los pacientes de la planta de Oncología por la rotura de una tubería en la sala de máquinas.

Incidencias recurrentes

El edificio principal del hospital, junto a la facultad de Medicina, es un edificio de los años 60 que no deja de encadenar incidencias. El problema del fallo de la instalación de la climatización era un habitual de todos los veranos hasta que se completó su renovación hace un año. El centro ha crecido con instalaciones nuevas como la del edificio de consultas externas, abierto hace dos años, y con una nueva ala de hospitalización que está ultimando su ejecución y abrirá a principios del próximo año.

Sin embargo, el edificio más antiguo tiene que lidiar con los desperfectos acumulados en el tiempo mientras lleva a cabo la remodelación de algunas de sus plantas. La de Psiquiatría, por ejemplo, está siendo reformada y los pacientes se han derivado a otros centros. La de Medicina Digestiva se acabó hace tres meses.

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Publicación integrada sobre la Reforma Medicina Digestiva.

El reto para la gerencia es ir ejecutando estas obras de mejora en unas instalaciones que no cierran por completo y a una actividad sin interrupciones. El paso del tiempo es inevitable.