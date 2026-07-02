Uno de cada diez alumnos valencianos es de alto rendimiento

Uno de cada diez alumnos, un 10,5% del estudiantado valenciano, es de alto rendimiento, es decir, alumnado que rinde de forma superior a lo esperable para su edad, curso y contexto educativo en una o varias materias. Es uno de los resultados del estudio ‘La calidad educativa en España y sus comunidades autónomas: el fenómeno del alto rendimiento’, elaborado por la Fundación Ramón Areces y el Ivie a partir de los resultados del informe PISA.

El “alto rendimiento” puede medirse mediante notas, pruebas externas, evaluaciones de competencia, trabajos complejos o progresión académica. En estudios internacionales como PISA, se consideran de “alto rendimiento” quienes pueden afrontar tareas complejas, razonar, modelizar situaciones y evaluar estrategias de resolución, en concreto, en las competencias en matemáticas, lectura y ciencias

Es decir, que cuando el informe habla de alumnos aventajados o de alto rendimiento no se refiere necesariamente a estudiantes con altas capacidades, sino a jóvenes que obtienen resultados especialmente elevados en las pruebas internacionales.

En la media española, por debajo de la OCDE

En concreto, en la Comunitat Valenciana ese porcentaje asciende a un 10,5% del alumnado total. Es un porcentaje similar a la media española, del 10,6%, pero 3,2 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE, situado en el 13,7%. El dato coloca a la Comunitat Valenciana en la novena posición entre las 17 comunidades autónomas, en un grupo intermedio-bajo y lejos de las cinco regiones que superan la referencia internacional: Castilla y León, La Rioja, Asturias, Madrid y Cantabria.

Alumnado con altas capacidades en Secundaria por comunidades autónomas / IVIE / Fundación Ramón Areces

Comparativamente, en la clasificación autonómica, la Comunitat Valenciana queda por detrás de Galicia, que alcanza el 12,2%; Navarra, con el 12,4%; Aragón, con el 13,4%; y de las cinco comunidades que rebasan el 13,7% de la OCDE. Sin embargo, supera ligeramente a Cataluña, con un 10,4%, y se sitúa por encima de Murcia, Extremadura, Baleares, País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias.

La distancia de la Comunitat Valenciana respecto a los territorios a la cabeza de la lista también se mantiene cuando el estudio corrige estadísticamente otros factores del alumnado, los centros y el entorno familiar. En ese análisis, elaborado mediante un modelo de regresión y tomando Madrid como territorio de referencia, residir en la Comunitat Valenciana se asocia con una probabilidad 3,2 puntos inferior de alcanzar alto rendimiento.

Es decir, que el mapa territorial es muy desigual. Los resultados más favorables se concentran en buena parte del norte peninsular y en Madrid, mientras que la situación es menos favorable en el sur, las islas y las ciudades autónomas.

Alumnado excelente y especializado

La brecha valenciana también aparece en el nivel de excelencia. El informe considera alumnado excelente al que alcanza el nivel 6, el máximo de PISA, en al menos una competencia. En la Comunitat Valenciana solo llega a ese nivel el 1,6% del total de estudiantes, exactamente la misma proporción que en España y prácticamente la mitad de la media de la OCDE, del 3,1%.

Además, el patrón valenciano es más especializado que el de la media internacional. El 61% del alumnado aventajado de la Comunitat destaca solo en una de las tres competencias mientras que solo el 13% sobresale simultáneamente en matemáticas, lectura y ciencias, ocho puntos menos que los países de la OCDE. En España se da una situación muy parecida: el 62% de los estudiantes aventajados destaca en una única materia y el 13% lo hace en las tres.

Porcentaje de alumnado aventajado y excelente por comunidades autónomas / IVIE / Fundación Ramón Areces

Brecha de género y las altas capacidades

El estudio también detecta diferencias por género. En la Comunitat Valenciana, las chicas obtienen mejores resultados de alto rendimiento en comprensión lectora, con una brecha a su favor de 2,5 puntos porcentuales. En cambio, los chicos superan a las alumnas en matemáticas y ciencias: el 6,8% de ellos alcanza niveles altos en matemáticas, frente al 4,2% de ellas; en ciencias, las proporciones son del 5,1% y del 4,2%, respectivamente. Los autores interpretan estas diferencias como una muestra de que persisten sesgos y barreras culturales en el acceso a determinadas áreas.

El informe subraya, además, que alto rendimiento y altas capacidades intelectuales no son conceptos equivalentes. Las altas capacidades, recuerdan, dependen de procesos de detección y evaluación dentro del sistema escolar; el alumnado aventajado, en cambio, se mide a través del resultado efectivo en PISA. Un alumno puede presentar altas capacidades y no aparecer entre los niveles más altos de PISA, igual que un estudiante con un resultado sobresaliente puede no figurar en los registros administrativos de altas capacidades.

En este segundo indicador, la Comunitat Valenciana presenta una de las tasas más bajas. En el curso 2023-2024, el 0,7% del alumnado valenciano de ESO estaba identificado como estudiante con altas capacidades intelectuales, frente al 1,2% de la media española. Por debajo de la Comunitat Valenciana solo figuran Cataluña, con el 0,6%, y Aragón y Castilla-La Mancha, con el 0,2%.

La cifra valenciana, no obstante, refleja un fuerte incremento respecto a una década antes. El número de estudiantes identificados con altas capacidades en Primaria y ESO ha pasado de 69 en el curso 2013-2014 a 1.721 en 2023-2024, una multiplicación por 26. El crecimiento parte, sin embargo, de una base muy reducida y el estudio advierte de que la detección continúa siendo baja.

Una combinación de factores

Los investigadores concluyen que el alto rendimiento depende de una combinación de factores. El nivel socioeconómico y cultural de la familia, la educación infantil, las expectativas de continuar estudiando, la ausencia de acoso escolar y rasgos como la curiosidad, la perseverancia, la motivación, el control emocional o la resistencia al estrés aparecen como variables relevantes. El tipo de centro, en cambio, pierde peso cuando se comparan alumnos con características sociales y familiares similares.

Noticias relacionadas

El Ivie y la Fundación Ramón Areces plantean reforzar la detección temprana y la atención del alumnado con altas capacidades, incorporar objetivos específicos de alto rendimiento a la evaluación educativa, extender la educación infantil, combatir el acoso escolar, elevar las expectativas académicas y reforzar las becas para el alumnado de menor renta. Y concluyen que las comunidades con más alumnado aventajado son también, según el informe, las que presentan mejores resultados generales y menos dificultades educativas.