España y Alemania coordinan estrategias frente a inundaciones con la mirada puesta en la dana

La dana de 2024 trajo a la memoria colectiva imágenes de una catástrofe similar vivida pocos años antes en el corazón de Europa: las inundaciones del valle del Ahr en la región alemana de Rhineland-Palatinate en julio de 2021, que dejaron más de 180 muertos. Y ahora, 20 meses después de la dana, la barrancada vuelve a estar en el foco, esta vez en Alemania.

Una delegación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), encabezada por la directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento, Elisa Rivera, junto con la comisionada del Gobierno de España para la dana, Zulima Pérez, visitan desde este jueves Alemania para impulsar la coordinación de estrategias científicas en resiliencia climática ante el riesgo de inundaciones.

Intercambio de conocimiento y buenas prácticas

La iniciativa nace de la experiencia compartida de ambos países tras esos dos episodios de inundaciones de gran impacto: las inundaciones del valle del Ahr, en la región alemana de Rhineland-Palatinate, en julio de 2021, y la dana que afectó a la Comunitat Valenciana en octubre de 2024. Aseguran desde el Ejecutivo que ambos acontecimientos han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta institucional mediante políticas públicas basadas en la evidencia científica, la innovación y la cooperación internacional.

El objetivo de esta visita, que se prolongará hasta el próximo 4 de julio, es promover el intercambio de conocimiento, metodologías y buenas prácticas entre ambos países para mejorar la preparación, la adaptación y la reconstrucción frente a fenómenos meteorológicos extremos, así como favorecer el desarrollo de soluciones transferibles a otras regiones europeas.

La UPV y la UV colaboran con instituciones alemanas

En este contexto, dos universidades públicas valencianas —la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV)— colaboran con instituciones alemanas de referencia, como la Universidad de Stuttgart y la RWTH Aachen University, en el marco del proyecto alemán KAHR 2.0 y de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso) para desarrollar metodologías y herramientas que faciliten la incorporación del conocimiento a la planificación territorial, la gestión del riesgo y los procesos de reconstrucción, promoviendo soluciones adaptadas a las necesidades de los territorios afectados.

La agenda de trabajo incluye reuniones con el Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio de Alemania (BMFTR) para analizar la cooperación en ciencia e innovación orientada a estrategias de reconstrucción resilientes al clima y la participación de la delegación española en el congreso «Cinco años después de las inundaciones de 2021», que se celebra este jueves en Remagen, donde se presentan las experiencias desarrolladas en el valle del Ahr y en Valencia como casos de estudio para el fortalecimiento de la resiliencia climática y un taller técnico.

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Asimismo, la delegación española tiene prevista el viernes, 3 de julio, una visita de campo al valle del Ahr para conocer los avances y retos de la reconstrucción cinco años después de la catástrofe, y el sábado, 4 de julio, una jornada en Stuttgart con estudiantes y expertos en planificación regional.