'Bajo tierra: El accidente del metro de València' arranca con éxito: más de 120.000 reproducciones en su primer episodio

El primer episodio de 'Bajo tierra: el accidente de metro de València', el videopodcast original de Levante-EMV con motivo del XX aniversario del accidente de metro de València, ha superado ya las 117.500 reproducciones de vídeo en las plataformas del grupo y continúa disponible para todos aquellos espectadores y oyentes que quieran acercarse a una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Comunitat Valenciana. El estreno, publicado el pasado 1 de julio, ha registrado además 1.500 visualizaciones en YouTube.

Titulado 'La curva de Jesús', el primer capítulo reconstruye minuto a minuto lo ocurrido el 3 de julio de 2006, cuando el tren 2068 descarriló entre las estaciones de Plaza de España y Jesús, provocando la muerte de 43 personas y dejando otras 47 heridas. A través del trabajo de los periodistas Isabel Olmos, Elena Martínez, Laura Ballester, Marta Rojo, Paula Fernández, Esteban San Canuto y David García, el episodio analiza las causas técnicas del siniestro, la respuesta institucional y la construcción de una versión oficial que durante años atribuyó toda la responsabilidad al maquinista.

El videopodcast, dividido en tres entregas, aborda desde diferentes perspectivas una historia marcada por el dolor de las víctimas, la investigación periodística y judicial y la lucha contra el olvido. En este primer episodio también se repasan las advertencias internas sobre el estado de la Línea 1, los informes que alertaban de deficiencias en la seguridad y las circunstancias que rodearon la gestión política del accidente.

Por cabeceras del grupo, Levante-EMV concentra la mayor parte de la audiencia, con 65.700 reproducciones, seguido de El Periódico de Catalunya (EPC), con 26.000, y Mediterráneo, con 5.500.

La tercera entrega coincide con el XX aniversario, 3 de julio

El videopodcast continúa con dos nuevas entregas. El segundo capítulo, 'Las víctimas y su lucha contra el olvido', ya publicado, profundiza en el papel de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J) y en las 105 concentraciones celebradas para reclamar verdad y justicia. La serie concluirá mañana con 'La justicia que llegó 14 años tarde', un episodio centrado en la investigación judicial que desmontó la versión oficial y en el juicio celebrado en 2020, cuando cuatro exdirectivos de FGV reconocieron su responsabilidad y admitieron que el accidente podía haberse evitado.

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Todos los episodios de este videopodcast original de Levante-EMV se puede ver también en YouTube. Además se puede escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.