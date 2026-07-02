Los hospitales inician los recortes de verano: cierre de quirófanos, sin cirugías en la Malva-rosa, y con 600 camas menos en agosto

El periodo de vacaciones del personal sanitario comienza este miércoles 1 de julio. Eso repercutirá directamente en la asistencia a la ciudadanía porque, con menos recursos humanos, la Conselleria de Sanidad opta por cerrar casi 600 camas en el mes de agosto y gran parte de los quirófanos, los cuales ven reducida su actividad entre julio y septiembre. Todo ello pese a que la Generalitat destina 85 millones y oferta 9.000 contratos. No se prevé un verano sencillo en un sistema ya de por sí maltrecho por la llegada de turistas y, en septiembre, la presión puede ser mucho mayor con unas listas de espera que ya superan las 72.000 personas para pasar por el quirófano y más de 400.000 para ver al especialista.

Uno de los casos más polémicos es el del hospital de la Malva-rosa de València, porque sus seis quirófanos cerrarán por completo durante el mes de agosto; en todo el mes no se realizarán allí cirugías. En julio y septiembre, también verán reducida su actividad porque dejarán de operar por las tardes, lo que ha provocado las críticas de los sindicatos que protestaron hace unos días a las puertas del centro. Pero la tónica es la de cerrar casi la mitad de quirófanos en muchos centros.

El sindicato Satse ha solicitado a la gerencia de la Malva-rosa contratar los recursos necesarios para evitar el cierre y revertir el plan, pero por el momento el plan de Sanidad continúa adelante. "Si sacaran oferta de contratos y no los cubrieran, podríamos entender la situación -explica el representante Vicente Gómez-. Pero renuncian de entrada para cumplir los ítems marcados por la Conselleria para ajustarse al presupuesto".

Fuentes oficiales de Sanidad explican que la "actividad quirúrgica se concentrará en el hospital Clínico". Ambos centros forman parte del mismo departamento de salud con el centro de la avenida Blasco Ibáñez como hospital de referencia. "La experiencia de los últimos años ha aconsejado adoptar una planificación diferente que garantice la calidad asistencial", defienden. Históricamente, se habían mantenido tres quirófanos activos en agosto en el centro, pero según estas fuentes "existían dificultades para completar los equipos necesarios para desarrollar la actividad". Sin embargo, desde Satse recuerdan que el pasado año, cuando el centro cerró los quirófanos durante mes y medio para realizar unas obras para modernizar la instalación el aire acondicionado. Y esto ha servido de excusa para implantar el cierre de este año.

El centro ubicado en la playa de la capital cuenta con seis quirófanos y, según explica Gómez, realiza cirugías de menor complejidad y menos extensas. "Se usa para dar salida a las listas de espera -prosigue-. Y estas operaciones con poco posoperatorio son las más proclives de enviar a la privada". El dato de intervenciones anuales del centro se ofrece conjuntamente con el Clínico en la Memoria de Gestión de Sanidad y sumó 27.131 procedimientos en 2025.

En adición, fuentes del departamento de Marciano Gómez niegan que se vaya a recurrir a la movilidad forzosa contemplada en el decreto de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI) para redistribuir los recursos como denuncia el personal de la Malva-rosa. "Solo afecta a profesionales del bloque quirúrgico de la Malvarrosa durante el mes de agosto, que se moverán dentro del mismo departamento", explican.

Qué ocurre en otros hospitales

El cierre en la Malvarrosa es el más sangrante, pero el resto de hospitales no se libran de la clausura parcial de los quirófanos para los próximos tres meses. Según la información recopilada por CCOO, se producen al menos los siguientes cierres: de cuatro quirófanos de cirugías sin ingreso en Alzira a partir del 15 de julio; de dos quirófanos por las mañanas en Gandia y cuatro en agosto; de 10 quirófanos en agosto en el General de València o 14 en el de Alicante. En La Fe, por ejemplo, se clausuran tres quirófanos pediátricos en julio y septiembre y cuatro en agosto. En Sant Joan de Alicante, la actividad quirúrgica se queda al 61 % en julio, al 62 % en agosto y al 63 % en septiembre. En Manises, se reduce a la mitad.

La principal consecuencia de la paralización parcial de la actividad quirúrgica se reflejará en las listas de espera. A falta de la actualización del mes de junio que se conocerá en los próximos días, el balance de diciembre dejaba a 72.800 valencianos y valencianas pendientes de pasar por el quirófano. Mientras el Consell opta por incrementar el Plan de Choque a la privada con 57 millones presupuestados en 2025 con hasta cinco modificaciones en las cuentas para ampliarlo y una previsión de 33 millones para 2026, un 43 % más de lo presupuestado inicialmente el año anterior. Yolanda Ferrández de CCOO critica la falta de una "adecuada planificación" de los recursos que "garantice el derecho de los profesionales a disfrutar de sus vacaciones, sin que ello suponga recortar la calidad asistencial y las prestaciones sanitarias".

Plan de verano

El cierre de los quirófanos se produce a pesar de que la Conselleria de Sanidad ha sacado pecho de su plan de verano, el cual cuenta con un presupuesto récord de 85 millones -tres más que el año anterior- para lanzar casi 9.000 contratos temporales con los que se abrirán 25 consultorios auxiliares en las playas y se reforzarán 74 ambulatorios en zonas turísticas.

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Además del cierre de quirófanos, los hospitales también mantendrán menos camas abiertas que el año anterior con más de 600 clausuradas solo en agosto con la información recopilada por Levante-EMV. El verano, no obstante, es un momento en el que la demanda asistencial se eleva por la llegada de turistas a la Comunitat Valenciana.