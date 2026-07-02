La inteligencia artificial deja de ser una promesa para convertirse en una competencia profesional imprescindible

Hace apenas tres años, la inteligencia artificial generativa era una curiosidad tecnológica reservada a los departamentos de innovación. Hoy forma parte de la conversación diaria en cualquier empresa. ChatGPT, Copilot o Claude han dejado de ser herramientas desconocidas para convertirse en asistentes habituales en tareas de marketing, comunicación, ventas, atención al cliente o análisis de datos.

Sin embargo, la realidad empresarial demuestra que utilizar una herramienta no significa saber aprovechar todo su potencial. Muchas organizaciones ya experimentan con la IA, pero pocas han conseguido integrarla de forma estratégica en sus procesos. La diferencia entre ambos escenarios empieza a marcar una nueva brecha competitiva.

Según coinciden numerosos expertos, el reto ya no consiste en preguntarse si la inteligencia artificial transformará el mercado laboral, sino en cómo adaptarse a esa transformación.

La formación en IA, clave para la competitividad empresarial

Las empresas demandan perfiles capaces de combinar criterio de negocio, conocimiento tecnológico y capacidad para identificar oportunidades reales de aplicación. No se trata de programar algoritmos, sino de comprender cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar la productividad, optimizar procesos y tomar mejores decisiones.

En este contexto, la formación especializada adquiere un papel decisivo.

Con el objetivo de acercar ese conocimiento al tejido empresarial de toda la Comunitat Valenciana, ESIC Business & Marketing School pondrá en marcha a partir de septiembre un tour de presentación del Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a Marketing y Ventas (PSIAMV), una iniciativa que recorrerá cinco ciudades para acercar esta formación a profesionales y empresas de distintos territorios.

El recorrido comenzará el 11 de septiembre en el CEEI de Castellón, continuará el 16 de octubre en el Campus de ESIC en la Comunidad Valenciana, hará parada el 23 de octubre en la sede de AITEX en Alcoy, llegará el 6 de noviembre a la Cámara de Comercio de Alicante en Dénia y concluirá el 20 de noviembre en la sede de FAES en Gandía.

Un programa para aplicar la IA al marketing y las ventas

La iniciativa responde a una realidad cada vez más evidente: la transformación digital ya no afecta únicamente a las grandes corporaciones. Las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido económico valenciano, necesitan incorporar herramientas de inteligencia artificial si quieren mantener su competitividad.

Pero esa incorporación exige conocimiento.

La IA permite automatizar procesos administrativos, generar contenidos personalizados, optimizar campañas publicitarias, analizar grandes volúmenes de información, mejorar la segmentación comercial o reforzar la atención al cliente. Sin embargo, obtener resultados depende mucho más de la estrategia que de la herramienta utilizada.

Precisamente esa es la filosofía con la que nace el Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a Marketing y Ventas.

Dirigido a responsables de marketing, directivos, profesionales de comunicación, consultores, emprendedores y perfiles de negocio, el programa ha sido diseñado para personas que desean incorporar la inteligencia artificial a su trabajo sin necesidad de contar con conocimientos técnicos avanzados.

Durante tres meses, los participantes aprenderán a comprender el funcionamiento de los principales modelos de IA generativa y Large Language Models (LLM), identificar qué solución resulta más adecuada para cada necesidad empresarial y aplicar herramientas líderes del mercado en casos prácticos relacionados con marketing, ventas, automatización y desarrollo de negocio.

El programa incluye contenidos sobre IA generativa, automatización de procesos, marketing automation, e-commerce, CRM inteligente, generación de contenidos, analítica avanzada, ética y gobernanza de la inteligencia artificial. Todo ello mediante una metodología eminentemente práctica basada en situaciones reales de empresa.

Los participantes trabajarán con algunos de los ecosistemas tecnológicos más utilizados actualmente por las organizaciones, como OpenAI, Hugging Face, LangChain, Salesforce Einstein GPT, Microsoft Copilot, Azure, AWS, Google o HubSpot, aprendiendo cuándo y cómo utilizarlos en función de cada reto empresarial.

Profesionales del sector tecnológico al frente del claustro

Otro de los elementos diferenciales del programa es su claustro docente, integrado por profesionales que desarrollan su actividad diaria en compañías líderes del sector tecnológico y de la consultoría. Entre ellos se encuentran Pablo Lozano, Business Development Manager en Sopra Steria; Pepe Llavori, Director in Data & Intelligence en NTT DATA; Alberto Díaz, Chief Technology Innovation Officer en ENCAMINA; Francisco Carpe, Senior Manager en NTT DATA; Jorge Anduix, responsable de Desarrollo de Negocio en Inprofit y socio de STS Transfer Line; y Víctor Orizaola, consultor especializado en marketing digital y analítica.

La dirección académica corre a cargo de Fernando Rodríguez Alemany, CEO de Q-Vision Technologies Europe, quien resume el momento actual con una idea que comparten muchos profesionales del sector: la inteligencia artificial ya no representa una tecnología del futuro, sino una capacidad que las empresas empiezan a considerar imprescindible.

En su carta de presentación del programa señala que las organizaciones están redefiniendo numerosos puestos de trabajo para incorporar capacidades inteligentes y recuerda que el ritmo de adopción tecnológica por parte de los profesionales sigue siendo mucho más lento que la velocidad a la que evolucionan estas herramientas.

ESIC acerca la inteligencia artificial al tejido empresarial valenciano

La Comunitat Valenciana cuenta con un ecosistema empresarial especialmente dinámico en ámbitos como la industria, el turismo, el comercio, el sector cerámico, el textil o la logística, donde la inteligencia artificial puede generar mejoras significativas en productividad, personalización de servicios y eficiencia operativa.

Por ello, iniciativas que acercan la formación especializada fuera de las grandes capitales adquieren una relevancia especial. El tour organizado por ESIC pretende precisamente facilitar ese acceso al conocimiento, acercando la formación a Castellón, Valencia, Alcoy, Dénia y Gandía y permitiendo que profesionales de diferentes comarcas puedan conocer de primera mano cómo aplicar la inteligencia artificial a sus organizaciones.

Porque, más allá del debate sobre el impacto de la IA en el empleo, el verdadero desafío parece situarse en otro lugar: la ventaja competitiva no estará en disponer de herramientas de inteligencia artificial, sino en contar con personas capaces de utilizarlas con criterio, visión estratégica y orientación a negocio.