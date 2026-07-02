La jueza de la dana no podrá obtener el contenido de los wasaps entre Mazón y su jefe de Gabinete

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, no podrá acceder al contenido de los mensajes de WhatsApp que intercambiaron el día de la riada el expresident Carlos Mazón y su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, quien devolvió su teléfono móvil a la Generalitat reseteado y con los datos borrados una vez abandonó su cargo a finales del año pasado. No podrá, al menos que el exjefe del Consell los aporte.

La magistrada había ordenado librar una comisión rogatoria a Estados Unidos para recuperar los mensajes de Cuenca, pero "las autoridades estadounidenses han informado que WhatsApp no recopila ni conserva información de contenido para sus suscriptores (usuarios)". Así lo señala la instructora en un auto notificado a las partes este jueves, donde indica que esto "excluye la posibilidad de recuperación del contenido de los mensajes borrados" del exjefe de Gabinete de Mazón.

Ya el pasado mes de febrero, el Equipo de Investigacion Tecnologica (EDITE) de la Unidad Organica de Policia Judicial advirtió precisamente de esto en un informe: "WhatsApp no almacena los mensajes una vez que se han entregado ni los registros de transacción de dichos mensajes entregados. Ademas, los mensajes no entregados se eliminan de los servidores despues de 30 dias", recogen las mencionadas directrices, según el documento, donde también se especificaba que, cuando un usuario elimina su cuenta, la compañía "elimina la información conservada".

Aun así, la magistrada ha acordado mantener la comisión rogatoria pero la petición quedará limitada a los metadatos de las comunicaciones: "Los intervinientes en el proceso de comunicación, así como la fecha y hora" de los mensajes, pero nunca su contenido. La instructora admite que el alcance probatorio es ahora "sustancialmente inferior", pero sostiene que la utilidad de esos datos persiste.

La jueza razona que el mero hecho de la comunicación "en ocasiones es puesto en cuestión por los testigos", que lo rechazan, dicen no recordarlo o no aportan el contenido de los mensajes. Por eso, esos metadatos -quién habló con quién y cuándo- resultan pertinentes "cuanto menos para fijar el hecho básico": que esos contactos existieron entre los cargos de la Generalitat el día de la emergencia.

El testigo, actual asesor del expresident, cruzó esos mensajes el 29 de octubre con los dos investigados en la causa -la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso-, con el propio Mazón y con antiguos altos cargos como Cayetano García, Raúl Quílez o Alberto Martín Moratillas. La petición abarca además el grupo bautizado como "chat emergencias", que integraban Cuenca, Pradas y Argüeso.

Cabe recordar que Cuenca, en sus dos declaraciones ante la jueza de la Dana, aseguró que esos mensajes con Mazón los perdió tras su cambio de terminal, del que no hizo copia de seguridad. En ese sentido, dijo que no puede "recuperarlos" porque "no tenía copia de seguridad". De ahí el requerimiento que hizo la magistrada a la administración autonómica, que ahora parece cierra la puerta a poder acceder a esos mensajes.

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Ante ese borrado, la instructora había activado dos vías de cooperación internacional: la comisión rogatoria a Estados Unidos para WhatsApp y una orden europea de investigación dirigida a Telegram en Bruselas. La medida se sustenta en la autorización que el propio Cuenca prestó en enero ante el fiscal, cuando consintió recuperar los mensajes vinculados a la emergencia. La jueza subraya que el resultado que ahora podrá lograrse es "menor" que aquel al que el testigo dio en su día su consentimiento.