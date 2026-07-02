Justicia cierra una subida salarial de 180 euros mensuales para sus 5.800 funcionarios

La Conselleria de Justicia ha cerrado un acuerdo con los sindicatos para una subida salarial de sus funcionarios. De media, el acuerdo supondrá una mejora retributiva de 180 euros mensuales para sus 5.800 empleados públicos de este departamento, según han explicado fuentes conocedoras de la reunión que ha mantenido este miércoles la consellera Nuria Martínez y la directora general de Presupuestos, Amparo Haro, con las cinco organizaciones sindicales repersentantivas: STAJ, CSIF, Intersindical, UGT y CCOO.

En total, el acuerdo asciende a 10 millones de euros e incluye la mejora del complemento específico, que es la principal diferencia salarial entre territorios. Además, recoge la 'deuda' que mantenía la Conselleria desde 2024, cuando excluyó el complemento específico de la subida general que el Gobierno aplicó a todos los funcionarios del 2,5% y el 0,5%. El Gobierno valenciano, entonces dirigido por Carlos Mazón, no repercutió esa subida justificando que había mejorado las retribuciones en 60 euros mensuales, pero ahora, esos atrasos se cobrarán. También incluye el acuerdo el cumplimiento de los acuerdos para la subida del complemento de brecha salarial. Todo ello se empezará a pagar desde el 1 de septiembre con efectos retroactivo, según las mencionadas fuentes.

Los sindicatos llevaban tiempo denunciando que el personal de la Comunitat Valenciana percibía retribuciones, de media, 200 euros por debajo de la media. En este sentido, el pacto salarial permitirá acercar a los funcionarios de justicia valencianos a la mitad de la tabla, pero sin llegar a ella, como se esperaba. En un comunicado, UGT ha asegurado estar "satisfecho porque, además de la reclamación histórica de la carrera profesional, parte de lo acordado es consecuencia y da cumplimiento a acuerdos sellados por UGT: de un lado, con el Gobierno central en el Acuerdo por una Administración del Siglo XXI, con la subida salarial a todo el funcionariado y, otra, con el Consell, respecto a la brecha salarial".

La Conselleria de Justicia alcanza así un pacto rápido con los sindicatos. Empezó a tejerse el pasado 19 de junio, hace apenas dos semanas, cuando la consellera hizo una ronda de reuniones por separado con las organizaciones sindicales para culminar aquella semana con un encuentro conjunto. En él, si bien no se ofrecieron cifras concretas según los sindicatos, sí se acercaron posturas y se esperaba cerrar las negociaciones cuanto antes, como finalmente ha sido.

La consellera ha destacado los "importantes avances" de esta legislatura para "mejorar las condiciones retributivas" de sus funcionados y ha defendido el incremento "en la medida que nos permite la realidad presupuestaria". Asimismo, ha recordado que este año la Conselleria ha logrado aumentar de nuevo en 600.000 euros la cuantía destinada al Programa de Actuación de la Trayectoria Profesional, un 14% en lo que llevamos de mandato. “Y todo ello pese a la infrafinanciación estructural que padecemos en la Comunitat Valenciana, y a los sobreesfuerzos que nos hemos visto obligados a realizar para reparar las infraestructuras judiciales dañadas por la riada, a lo que se suma todos los recursos adicionales que hemos tenido que dirigir para hacer frente a la implantación de la Ley Orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia, para la que el Gobierno no ha acompañado de medida financiera alguna”, ha matizado la consellera.

“Siempre, reunión tras reunión, hemos mostrado nuestra intención de mejorar las condiciones retributivas del personal de Justicia, sin generar expectativas, porque todos somos conscientes de que la realidad presupuestaria siempre se impone y está sujeta a la coyuntura del momento. Aun así, hemos realizado un esfuerzo ingente y hemos conseguido mejorar dos años seguidos la cuantía destinada al CE”, ha explicado la consellera. “Estamos actuando con responsabilidad, compatibilizando las legítimas aspiraciones de los trabajadores con la obligación de gestionar con rigor los recursos públicos”, ha concretado.

Noticias relacionadas

“La realidad nos muestra como este Consell ha asumido más del 95% de los incrementos del complemento específico de los últimos 7 años”, ha evidenciado. En esta legislatura la Generalitat ha aumentado en más de 15 millones de euros la cuantía destinada al este complemento frente alos 780.000 euros del Gobierno anterior. “Desde el Consell somos conscientes del esfuerzo que está realizando el colectivo en un momento clave para la transformación de la Justicia. Con esta mejora salarial queremos reconocer el trabajo diario desempeñado por los profesionales de la Justicia. Esta medida supone un reconocimiento a su esfuerzo y una apuesta por una Administración más eficaz y con mejores recursos para su personal”, ha asegurado la titular de Justicia.