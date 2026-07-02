La CHJ da por culminadas las 17 obras de emergencia tras la dana y refuerza la protección frente a futuras inundaciones

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha concluido las 17 obras de emergencia ejecutadas para reparar los daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024. Tras más de un año y medio de trabajo, el organismo culmina unas actuaciones que, además de recuperar los cauces y las infraestructuras dañadas, han permitido reforzar la resiliencia del dominio público hidráulico y mejorar la respuesta frente a futuras inundaciones.

Las actuaciones han supuesto un auténtico reto para la CHJ, que ha gestionado más de 220 millones de euros por la vía de urgencia. Los trabajos se han desarrollado principalmente en la provincia de Valencia, aunque también se han ejecutado intervenciones en Teruel, Cuenca y Castellón.

La CHJ da por concluidas las 17 obras de emergencia, aunque en algunos puntos del barranco del Poyo, especialmente entre Picanya y Catarroja, todavía pueden verse trabajos sobre el terreno. Esto se debe a que las actuaciones de emergencia ya finalizadas coinciden con otras obras distintas que continúan en ejecución, por lo que la presencia de maquinaria no significa que las intervenciones de emergencia sigan abiertas.

La CHJ da por concluidas las 17 obras de emergencia, aunque en algunos puntos del barranco del Poyo, especialmente entre Picanya y Catarroja, todavía pueden verse trabajos sobre el terreno

"Hemos trabajado a contrarreloj para terminar todas las actuaciones y podemos decir que hemos cumplido con los principales objetivos de estas obras de emergencia. Se han restaurado los daños provocados por la dana, mejorado la protección de los entornos urbanos, ampliado la capacidad de desagüe de los cauces y restituido el servicio en infraestructuras tan importantes como el canal Júcar-Turia o el canal Camp de Túria", explica el director técnico, Manuel Torán.

Las obras han contado además con un importante apoyo técnico y científico del CEDEX, cuyos modelos hidráulicos han permitido comprender el comportamiento de los caudales durante la DANA y diseñar soluciones para aumentar la capacidad hidráulica en puntos críticos como el barranco del Poyo en Chiva y el río Magro en Utiel.

Cuenca del Poyo: más capacidad y mayor protección

Las actuaciones en la cuenca del barranco del Poyo, desde Chiva hasta l'Albufera, han tenido como objetivo reforzar la protección frente a futuras inundaciones.

En Chiva, las obras han logrado casi triplicar la capacidad de desagüe del cauce y reducir significativamente el riesgo para el municipio.

En Riba-roja de Túria se ha construido una nueva mota de protección para incrementar la seguridad de la zona industrial y las viviendas próximas.

En el tramo final, a su paso por Paiporta, Picanya, Massanassa y Catarroja, el barranco ha sido objeto de una reconstrucción integral, con escolleras, geotextiles, geoceldas y plantaciones para crear un cauce más estable

En Torrent se han estabilizado las márgenes mediante sistemas de bulonado y gunitado con hormigón, aumentando la protección del polígono Mas del Jutge.

En el tramo final, a su paso por Paiporta, Picanya, Massanassa y Catarroja, el barranco ha sido objeto de una reconstrucción integral, con escolleras, geotextiles, geoceldas y plantaciones para crear un cauce más estable, con mayor capacidad de desagüe y preparado para futuras avenidas.

También se ha actuado en otros barrancos de la cuenca, como la rambla de la Horteta y los barrancos Pozalet, Gallego, Señor y Peque, donde se han realizado trabajos de reconstrucción, limpieza y adecuación.

Cuenca del Magro: duplicada la capacidad en Utiel

En la cuenca del río Magro, otro de los puntos más castigados por la dana, el objetivo ha sido mejorar la seguridad de los municipios ribereños.

En Utiel se ha reconstruido el encauzamiento urbano, duplicando su capacidad de desagüe.

También se ha intervenido en el río Buñol, aumentando la capacidad de desagüe mediante la eliminación de edificaciones en la Poza Paraíso y la mejora del drenaje del Turche

En Alfarb, Real, Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar y Algemesí se han levantado escolleras y muros de gaviones utilizando materiales extraídos del propio cauce, además de ensanchar la sección del río para mejorar su comportamiento hidráulico.

También se ha intervenido en el río Buñol, aumentando la capacidad de desagüe mediante la eliminación de edificaciones en la Poza Paraíso y la mejora del drenaje del Turche.

En la presa de Forata, la retirada de sedimentos ha permitido recuperar la operatividad de uno de sus órganos de desagüe y reforzar la seguridad de la infraestructura.

Más de 75 kilómetros restaurados en el Turia

En el río Turia, las actuaciones han permitido recuperar la funcionalidad del cauce y su valor ambiental a lo largo de más de 75 kilómetros, desde Sot de Chera hasta València, atravesando diez municipios.

Obras de reparación en la cuenca del río Túria a su paso por Riba-roja. / J.M. López / JM LOPEZ

Además de restaurar la morfología del río y eliminar obstáculos, se han recuperado distintos puntos del Parque Fluvial del Turia y se han instalado cuatro nuevas pasarelas peatonales, devolviendo la conexión entre ambas márgenes.

Infraestructuras estratégicas recuperadas

Las obras también han permitido reconstruir infraestructuras esenciales para el abastecimiento y el regadío.

Entre ellas destaca la reconstrucción del canal Júcar-Turia, fundamental para el suministro de agua potable a València y su área metropolitana.

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Asimismo, se ha recuperado el canal Camp de Túria, garantizando el abastecimiento a Villar del Arzobispo y el riego de 24.500 hectáreas, y se han reconstruido las estaciones del Sistema de Información Hidrológica (SAIH), dotándolas de sistemas de comunicación más avanzados para mejorar la gestión de futuras avenidas.