Las víctimas del metro conmemoran junto a las de la dana la memoria de los 43 más 230 ausentes

Las víctimas del metro conmemorarán mañana junto a las de la dana la memoria de los 43 más 230 ausentes, las víctimas de las dos mayores tragedias que ha vivido la Comunitat Valenciana en los últimos años. La Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) y las tres de la dana -la Asociación de víctimas mortales dana 29-O, l’Associació de víctimes de la dana 29 d’Octubre de 2024 y la Asociación de víctimas y damnificados por la dana de l’Horta Sud de València- junto a la Associació veïnal de Patraix recordarán en un acto el accidente que les cambió la vida para siempre y también homenajearán a las 43 víctimas mortales del siniestro del 3 de julio de 2006, del que mañana se alcanzan los 20 años.

Las cuatro entidades celebrarán un sencillo pero emotivo acto en el monumento homenaje a las víctimas del metro, "Prime Time" de la artista Anja Krakowski, ubicado en el cruce de las calles Sant Vicent Màrtir, Roís de Corella y Mestre Sosa, en el jardincillo ubicado sobre la curva donde hace 20 años descarriló y volcó el tren 2068 compuesto por dos UTA, la 3736 y la 3714, que el 3 de julio de 2006 realizaba el trayecto Llíria-Torrent.

Será un acto sencillo que consistirá en una ofrenda de flores y unos minutos de silencio en memoria de las 43 víctimas del accidente del metro (pero también a las 230 víctimas de la dana, que han sentido el mismo maltrato institucional que sufrieron las del metro tras el siniestro del 3 de julio) y un parlamento de representantes de la Avm3j. Las víctimas del metro señalaron al convocar el acto que les gustaría "compartir esos momentos tan emotivos, con todas las personas y colectivos que nos habéis arropado durante todos los años de lucha y reivindicación".

El Ayuntamiento de Torrent és la única institución que organiza un homenaje a las víctimas del metro. Torrent no olvida porque fue el municipio que más víctimas sufrió, un total de 21 personas fallecidas, por lo que ha organizado un acto para recordar el accidente y homenajear a los fallecidos, los heridos y sus familias. Un acto en cumplimiento de la declaración institucional aprobada por unanimidad por el pleno, para mantener vivo el recuerdo de una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.

El homenaje será el 3 de julio, a las 12:45 horas en el monumento dedicado a las víctimas del accidente, situado en la rotonda de Pare Méndez, frente a la plaza de la Unión Musical. La conmemoración se iniciará con la interpretación de música de cuerda. A las 13:03 horas se guardarán tres minutos de silencio en memoria de las personas fallecidas y en reconocimiento a las personas heridas y a sus familias. A continuación, el secretario del ayuntamiento dará lectura a la declaración institucional aprobada por unanimidad por la corporación municipal, un texto que reafirma el compromiso de Torrent con la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la dignidad de las víctimas. Posteriormente, agentes de la Policía Local depositarán una ofrenda floral ante el monumento, acompañados por la alcaldesa de Torrent y los portavoces de los grupos municipales. El homenaje concluirá con la interpretación de una última pieza musical.

Finalmente la Generalitat y el Ayuntamiento de València, ahora gobernadas por el Partido Popular, también tendrán un gesto por el veinte aniversario del accidente del metro, que sólo conmemoraron el 2 de julio de 2007, en el primer aniversario del accidente. Aunque fue un acto cargado de tensión, porque se convocó sin contar con la Asociación de víctimas del metro 3 de julio, que también rechazaban el "monolito de la muerte", colocado aquel día en memoria de los 43 fallecidos y que acabó sirviendo de pipican durante año en el jardín de la antigua estacioneta de Jesús.

La Generalitat hará ondear las banderas a media asta del Palau de la Generalitat y de los edificios de titularidad autonómica en el conjunto de la Comunitat Valenciana durante las 24 horas del 3 de julio y se realizará un minuto de silencio durante el pleno del Consell. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) también ha convocado un paro de un minuto el próximo viernes 3 de julio, a las 13:00 horas, en todos los centros de trabajo y líneas en servicio de Metrovalencia, según informó la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

La iniciativa se acordó entre FGV y la representación sindical de los trabajadores en València y Alicante en memoria de los fallecidos y heridos en este trágico suceso. El paro podrá ser realizado por todos los trabajadores y afectará a todos los trenes y tranvías en circulación de Metrovalencia y TRAM d’Alacant que se detendrán en la estación por la que circulen en ese momento.

Un homenaje sobrio al que también se suma el Ayuntamiento de València, la capital donde se produjo el accidente y que ahora está presidido por María José Catalá, exalcaldesa de Torrent, que en los primeros años era de las pocas autoridades del Partido Popular que participaba en las misas con las que la Avm3j recordaba a los 43 fallecidos, primero en la Catedral de València y después en la Iglesia de San Lorenzo.

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A propuesta de Catalá, "con motivo del 20 aniversario del accidente de metro, ocurrido el 3 de julio de 2006 en la ciudad de València, y en recuerdo de todas las personas fallecidas y sus familiares, las banderas de los edificios municipales de València también ondearán a media asta en homenaje y como muestra de reconocimiento de las víctimas del terrible accidente". El consistorio del Cap i Casal también ha convocado "un minuto de silencio a las 12 horas del viernes 3 de julio de 2026, en las puertas de los edificios municipales, en recuerdo de todos los afectados".