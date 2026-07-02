Los miembros de 200 tribunales de las oposiciones docentes de 2025 llevan 400 días sin cobrar

Los docentes que fueron miembros de 198 tribunales de las oposiciones docentes del año pasado, 2025, llevan más de 400 días sin cobrar por ese trabajo. Es decir, que todavía, más de un año después, no se les ha pagado por esa tarea de evaluación. Así lo denuncian desde la Coordinadora de Asambleas de Docentes del Pais Valencià, y recuerdan que ser miembro de un tribunal en estos procesos es “una tarea extraordinaria, obligatoria, de la que no puedes desistir”.

Los integrantes de numerosos tribunales de este proceso selectivo celebrado en mayo de 2025 denuncian una situación que tachan de "insostenible" y acusan a la Administración de “incumplir sus obligaciones con quienes asumieron una labor de carácter obligatorio durante más de dos meses”. Desde la Conselleria de Educación, por su parte, aseguran que es un “procedimiento complejo”, que Personal continúa tramitando los expedientes y que, de los 336 tribunales, se han abonado las indemnizaciones de 138, por un importe de dos millones de euros.

Mientras este retraso se acumula, añaden desde la Coordinadora de Asambleas, “se ha procedido con una premura inusual a recortar los días de huelga ejercidos durante el mes de mayo de este año pero no a pagar por un trabajo obligatorio que se hizo hace más de un año, en mayo de 2025”. Una comparación “demoledora”, dicen.

Hasta 3.000 euros

Los docentes responsabilizan tanto a los departamentos competentes en materia de Fiscalidad como a la Conselleria de Educación de una situación que califican de "grave". A su juicio, existe una "omisión real" por parte de la Administración al no cumplir con el pago de unas retribuciones que consideran “un derecho reconocido”.

Según la Coordinadora de Asambleas, en los casos de algunos docentes se trata de cantidades que superan los 3.000 euros, “que también subsanarían parte del dinero que muchos docentes adelantaron tanto en dietas como en desplazamientos para ejercer sus funciones en estas oposiciones”.

En este proceso selectivo -y en todos- personal funcionario de carrera se constituye como tribunal de oposición según la especialidad de la que forman parte. En este caso, su labor, obligatoria y requerida por vía legal por la Conselleria de Educación se alargó, en 2025, los meses de mayo, junio y julio.

Varias personas, durante un examen de las oposiciones docentes de la Comunitat Valenciana / Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Una huelga desconvocada

Los tribunales de oposiciones estuvieron a punto de ir a la huelga precisamente este año. Finalmente no lo hicieron tras llegar a un acuerdo con Conselleria de Educación. Así, se desconvocaron finalmente los paros previstos que tenían en vilo a más de 18.000 opositores, según el compromiso firmado entre la administración y los docentes.

Los aspirantes de esta convocatoria fueron evaluados por 300 tribunales integrados por 1.500 docentes. El acuerdo puso fin a la intención de la Generalitat de reducir esos emolumentos y convino que la dedicación semanal se abonaría como hasta ese momento, que era lo que reclamaban los sindicatos convocantes de la huelga; Stepv (mayoritario en la pública) y COS.

"Además de cumplir con tu jornada laboral, tenías que dedicar prácticamente otra jornada completa a corregir exámenes y realizar todas las tareas relacionadas con el proceso de selección", explican desde la Coordinadora de Asambleas. Algunos integrantes de los tribunales aseguran que llegaron a trabajar "más de doce horas diarias durante muchos días" para cumplir con los plazos establecidos. "La administración se está desentendiendo de sus obligaciones mientras que, si nosotros no hubiéramos cumplido con nuestro trabajo, las consecuencias legales habrían sido inmediatas", sostienen.

Educación detalla que ha pagado dos millones

Responden desde la Conselleria de Educación que el pago de las indemnizaciones y gratificaciones de los tribunales de oposición se tramita a través de la Caja Fija de la Dirección General de Personal Docente, y que es “un procedimiento complejo que no se inicia con la finalización del proceso selectivo, sino cuando cada uno de los miembros del tribunal firma la correspondiente hoja de gasto”.

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La recepción de esta documentación en la Dirección General comenzó el 15 de abril de 2026 y entonces empezaron los primeros abonos. Hoy, detallan fuentes de la Conselleria, de los 336 tribunales de esta oposición se han abonado las indemnizaciones de 138 tribunales, por un importe total de 2 millones de euros, mientras que quedan por abonarse las cantidades de 198 tribunales. O sea, que de los 1.680 docentes afectados, 690 ya han cobrado, el 41,07 % del total, menos de la mitad. Aseguran desde Educación que la Dirección General de Personal Docente continúa tramitando los expedientes y efectuando los pagos pendientes.