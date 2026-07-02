Primera noche tórrida del año en València: las mínimas no bajan de 25 grados

El cielo cubierto de nubes bajas que fue la tónica de la jornada de este miércoles ha favorecido que se produzca la primera noche tórrida del año. No ha sido cosa del interior ni de la costa, sino que la noche se ha vivido con temperaturas muy elevadas de forma generalizada en toda la Comunitat Valenciana, como explican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se consideran noches tórridas aquellas en las que las mínimas no bajan de 25 grados, y esos han sido los registros tanto en zonas rurales como urbanas costeras de Valencia y el litoral norte de Alicante.

Entre las mínimas de esta noche, en el Tancat de Mília, en Sollana, las temperaturas no ha caído por bajo de 26 grados. En Miramar han alcanzado 25.5, en Pego 25.3, en València 25.1, en Carcaixent 25 y en el aeropuerto de València 24.7. Valores similares en Polinyà de Xúquer, con 24.5, mientras que en el aeropuerto de Alicante-Elche han marcado 24.4 de mínima, en Xàtiva 24.3, en Oliva 24.0, en Benidorm 23.8, en Orihuela 23.8, en Alicante 23.4, en Ontinyent 23.2 y en Castelló de la Plana 22.8 grados.

Explican desde la Agencia Estatal de Meteorología que en estas situaciones de verano con viento del este o nordeste durante toda la noche, sin brisas de tierra que refrescan algo el ambiente, y mar muy cálido, la temperatura mínima se iguala en la costa y el interior y los registros son muy parecidos tanto en zonas rurales como urbanas.

21 noches tórridas en 2025

Solo en 2025, València padeció 21 noches con mínimas por encima de los 25 grados. Desde que hay registros, ha habido 162 noches tórridas en la ciudad; pero tres de cada cuatro de ellas se han producido en los últimos 15 años. Entre 1940 y 2010, solo hubo 19. Es decir que, en 70 años, el Cap i casal vivió menos noches tropicales que el año pasado. De hecho, desde hace una década, siempre ha habido al menos una madrugada con mínimas por encima de los 25 grados y más de una decena por año desde 2022.

Esta noche cálida llega después de una jornada del miércoles en la que la temperatura máxima en València fue de 30,9 grados, es decir, un registro menor que el de días anteriores, a pesar de que la sensación térmica fue de mucho más calor, reconocen desde Aemet.

En concreto, con una humedad relativa próxima al 70 %, la sensacinó térmica osciló entre 34 y 36 ºC, detallan.

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Además, explican desde Aemet que estar bajo el sol puede hacer crecer los valores del índice de calor, porque estos días de principios de julio son aquellos en los que el astro está más alto sobre el horizonte, la radiación directa es elevada y el dia dura más.