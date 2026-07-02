El primer nido de avispa asiática detectado en la provincia de Valencia es eliminado

La Generalitat ha retirado finalmente el nido de avispa asiática (Vespa velutina) localizado en el jardín de una vivienda de Gilet, una actuación realizada sin coste para la propietaria y que pone fin a varios días de preocupación por la presencia de esta especie invasora.

La intervención se llevó a cabo mediante un protocolo específico. En primer lugar, los operarios aplicaron un tratamiento insecticida para eliminar la colonia y, posteriormente, picaron el muro donde se encontraba el avispero para extraer el panal por completo.

Hueco donde la reina de la avispa asiática hizo el nido en Gilet. / ED

El nido estaba oculto en el interior de la pared, ocupando uno de los dos huecos de un bloque de hormigón del cerramiento de la parcela, una circunstancia que hacía imposible retirarlo desde el exterior sin abrir el muro.

Además, tal y como confirmó Fernando Calatayud, fundador de APIADS (Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola), a este periódico, el avispero retirado no era el nido definitivo de la colonia, sino que lo será un nido secundario ya en fase de construcción, que es el que alcanza un mayor tamaño y concentra un número mucho más elevado de ejemplares. La especie inicia el ciclo con un pequeño nido primario, que posteriormente abandona para trasladarse a otro emplazamiento donde construye el nido principal.

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La propietaria, que había reclamado una respuesta de la administración desde que detectó el avispero —después de que una avispa picara a su perro—, mostró su satisfacción por la actuación. La intervención, asumida por el Consell, ha permitido eliminar el foco sin que la vecina tuviera que asumir ningún gasto. "Había llamado a una empresa privada, por si acaso, pero la Conselleria llegó antes", explicó a este periódico.