Tráfico Valencia
Más de 17 kilómetros de atascos en los principales accesos a Valencia marcan el tráfico este jueves
La DGT notifica importantes retenciones en la A-7 y la V-30, dónde el tráfico se mantiene lento a primera hora de la mañana
Una jornada más, la circulación ha comenzado con importantes complicaciones este jueves 2 de julio en el área metropolitana de Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de más de 17 kilómetros de retenciones repartidos entre las principales carreteras de acceso y salida de la ciudad, una situación provocada por el elevado volumen de vehículos durante la hora punta de la mañana.
La A-7 concentra algunas de las mayores retenciones de la jornada, con tráfico muy lentoen el by-pass de la A-7 entre El Puig y Bétera, en sentido Alicante. También vuelve a registrar importantes demoras la Pista de Silla (V-31), donde los conductores encuentran circulación muy densa entre Picassent y Beniparrell, así como entre Alfafar y Valencia, en dirección a la capital.
La V-30 vuelve a situarse entre los puntos más conflictivos, con retenciones en ambos sentidos. Hacia el Puerto y la A-7, las colas se extienden desde Horno de Alcedo hasta Mislata, mientras que en sentido contrario también hay complicaciones entre Paterna y Quart de Poblet, donde un vehículo averiado ocupa el carril derecho y dificulta la circulación hacia la ronda norte.
A ello se suman los problemas de la circulación en la Pista de Ademuz (CV-35), entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, y en la V-21, que también presenta tráfico lento en la entrada a Valencia.
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