La Aemet decreta un aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados en Valencia este sábado

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntaban a que, a finales de la presente semana, se iba a producir un repunte térmico. Y finalmente los pronósticos se cumplirán. Para este sábado ya ha decretado un aviso amarillo por altas temperaturas en toda la provincia de Valencia, a excepción del litoral norte, entre las 13 y las 20 horas. El riesgo es "bajo", pero los termómetros se dispararán hasta los 36 grados en el interior norte y el litoral sur y podrían alcanzar los 38 grados en las comarcas de la Costera y la Vall d'Albaida. De hecho, la entidad alerta de "temperaturas significativamente elevadas en puntos del prelitoral de Valencia y del Rincón de Ademuz".

Este calor llegará después de una noche tropical en todo el interior y posiblemente tórrida en el litoral, donde no el termómetro no caerá por debajo de los 24 o 25 grados, según las previsiones. La intensidad se notará desde primera hora porque la temperatura superará los 30 grados a las 11 de la mañana en todo el litoral y el prelitoral de la Comunitat Valenciana. La humedad se situará en torno al 45 % en València ciudad, por lo que la sensación térmica será superior a la temperatura real.

La situación se mantendrá similar para el domingo porque las temperaturas tendrán "cambios ligeros". La Aemet podría decretar también avisos para la jornada dominical, pero se sabrá en principio el sábado.

Calor intenso a principios de la próxima semana

Estos podrían ser un anticipo de lo que ocurrirá a inicios de la próxima semana. Entre el lunes y miércoles, se vivirá un episodio de calor extremo -falta por ver si se cataloga finalmente como una ola de calor- con varias jornadas con temperaturas máximas por encima de los 40 grados. El lunes ya se esperan en la comarca de la Costera, pero el mercurio superará los 35º en todo el interior e, incluso, en algunos puntos de la costa.

Máximas y mínimas para el martes 7 de julio en la Comunitat Valenciana. / Aemet

El día más intenso del periodo tórrido será el martes. Para esa jornada, las previsiones de la Aemet dejan una máxima de 42 grados en Xàtiva o de 36 en València ciudad. En principio, la humedad del martes será relativamente baja, rondando el 10 % en las horas de máximo calor, por lo que la sensación térmica puede ser bastante similar a la real. El bochorno continuará durante la noche porque las mínimas no caerán por debajo de los 20 grados.

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Riesgo para la salud

Lo esperable es que, ante la persistencia del calor, los avisos de riesgo por calor suba a nivel naranja o rojo por su posible impacto en la salud de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables. Cabe recordar que el caluroso junio se ha cobrado 62 vidas en la Comunitat Valenciana, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Las cifras lo convierten en el junio más letal de la historia. El contexto invita a pensar que las cifras seguirán creciendo en los próximos días. Julio registra cuatro decesos atribuibles a las altas temperaturas.