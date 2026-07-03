¿Cuándo terminará la ola de calor en la Comunitat Valenciana? Protección Civil alerta por temperaturas muy elevadas
Protección Civil y Emergencias han lanzado una serie de recomendaciones a tener en cuenta de cara a la ola de calor que afectará a la Comunitat Valenciana
La Aemet decreta un aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados en Valencia este sábado
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este mismo viernes 3 de julio los avisos por ola de calor en muchos puntos de la Península y Baleares y que se mantendrá hasta, como mínimo el próximo martes 7 de julio. En la provincia de Valencia se ha decretado el aviso amarillo por altas temperaturas, salvando el litoral norte. Los termómetros podrían dispararse hasta los 42 grados en municipios del interior de Valencia como Xàtiva.
Tras conocer estas previsiones, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha decidido mantener la alerta por temperaturas muy altas y persistentes a partir del domingo 5 de julio y pide precaución ante el peligro de incendios forestales.
¿Cuándo terminará la ola de calor en la Comunitat Valenciana?
En la Comunitat Valenciana, las previsiones apuntan a que el calor irá intensificándose de forma gradual desde el domingo, con un ascenso continuo de las temperaturas hasta alcanzar el pico del episodio el martes, cuando se esperan las máximas más elevadas, especialmente en las comarcas del interior.
A partir del miércoles, los modelos meteorológicos anticipan un descenso progresivo de los termómetros, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso y las temperaturas continuarán por encima de los valores habituales para esta época del año.
Recomendaciones de Protección Civil y Emergencias por calor extremo
Recomendaciones ante altas temperaturas
- Limite la exposición al sol.
- Manténgase en lugar bien ventilado.
- Ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.
- Beba frecuentemente agua o líquidos.
- Vístase con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.
- Evite ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día Interésese por las personas mayores y enfermas, y aquellas que vivan solas o aisladas.
Recomendaciones para prevenir incendios forestales
- Preste especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos.
- Evite arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol. Las negligencias provocan gran parte de incendios forestales.
- Se recomienda no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos.
- Acampe sólo en zonas autorizadas, puesto que estas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.
- Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 inmediatamente.
- En caso de verse sorprendido por un incendio, evite penetrar en el monte o bosque.
- Vaya siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible.
- En caso de emergencia por incendio forestal, atienda siempre las indicaciones de las autoridades competentes.
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