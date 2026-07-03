¿Cuándo terminará la ola de calor en la Comunitat Valenciana? Protección Civil alerta por temperaturas muy elevadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este mismo viernes 3 de julio los avisos por ola de calor en muchos puntos de la Península y Baleares y que se mantendrá hasta, como mínimo el próximo martes 7 de julio. En la provincia de Valencia se ha decretado el aviso amarillo por altas temperaturas, salvando el litoral norte. Los termómetros podrían dispararse hasta los 42 grados en municipios del interior de Valencia como Xàtiva.

Tras conocer estas previsiones, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha decidido mantener la alerta por temperaturas muy altas y persistentes a partir del domingo 5 de julio y pide precaución ante el peligro de incendios forestales.

¿Cuándo terminará la ola de calor en la Comunitat Valenciana?

En la Comunitat Valenciana, las previsiones apuntan a que el calor irá intensificándose de forma gradual desde el domingo, con un ascenso continuo de las temperaturas hasta alcanzar el pico del episodio el martes, cuando se esperan las máximas más elevadas, especialmente en las comarcas del interior.

A partir del miércoles, los modelos meteorológicos anticipan un descenso progresivo de los termómetros, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso y las temperaturas continuarán por encima de los valores habituales para esta época del año.

Recomendaciones de Protección Civil y Emergencias por calor extremo

Recomendaciones ante altas temperaturas

Limite la exposición al sol.

Manténgase en lugar bien ventilado .

. Ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.

y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas. Beba frecuentemente agua o líquidos .

. Vístase con ropa de colores claros , cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.

, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza. Evite ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día Interésese por las personas mayores y enfermas, y aquellas que vivan solas o aisladas.

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